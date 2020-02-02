Москва за $3,2 млн закупила систему распознавания лиц: как будут следить

В Москве мэрия за 3,2 миллиона долларов закупили технологию, которую собираются использовать для слежки за гражданами.

В частности, правительство российской столицы купило алгоритм, который на лету распознает лица людей. Его планируют использовать в своих системах видеонаблюдения, пишет Forbes.

Речь идет о приложении FindFace, разработанном компанией NTechLab, которое ранее позволяло практически безошибочно найти аккаунт человека в соцсетях по фото.

Приложение FindFace моментально распознает лица людей

Генеральный директор компании Алексей Минин заявил, что FindFace является самым масштабным в мире проектом по распознаванию лиц в реальном времени. По его словам, алгоритм позволяет моментально обнаружить лицо преступника из толпы, если оно уже есть в базе данных. Пока схожую технологию использует только лондонская полиция, полагаясь на сервис японской компании NEC.

"Наша же работает гораздо быстрее аналогов: распознавание лиц из видеопотока тысячи камер происходит в реальном времени. Основная особенность проекта – искусственный интеллект, который не требует тренировки. Он использует очень точные нейронные сети, чтобы определять схожесть", – сказал Минин.

Примечательно, что использование такого алгоритма поднимает много вопросов: просто работая, система постоянно сканирует лица людей без их ведома. А это, как известно, может являться нарушением права на неприкосновенность частной жизни.

При этом, по данным издания, такую российскую технологию могут начать использовать также в Америке: ее якобы уже высоко оценили в Национальном институте стандартов и технологий США, а NTechLab активно сотрудничает с компанией Genetec, предоставляющей системы наблюдения для американского правительства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году мэрия Москвы (Россия) принялась за цифровизацию города путем внедрения "умных" камер с системой распознавания лиц.

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