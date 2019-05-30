Москва утонула: в России показали видео мощного потопа

В четверг, 30 мая, на Москву (Россия) обрушился сильный ливень с грозой, который затопил некоторые улицы и объекты в центре и на юге города.

Так, в частности, столичный рынок "Садовод" фактически превратился в море. Подтверждающие видео и фото опубликовали в сети. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, что стихия сопровождалась ураганным ветром и градом, в результате чего в городе повалило деревья. Также затопило железнодорожные тоннели и даже жилые дома.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 23 мая возле известного ТРЦ Lavina Mall в Киеве образовался масштабный потоп.

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