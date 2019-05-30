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Москва утонула: в России показали видео мощного потопа

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В четверг, 30 мая, на Москву (Россия) обрушился сильный ливень с грозой, который затопил некоторые улицы и объекты в центре и на юге города.

Так, в частности, столичный рынок "Садовод" фактически превратился в море. Подтверждающие видео и фото опубликовали в сети. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, что стихия сопровождалась ураганным ветром и градом, в результате чего в городе повалило деревья. Также затопило железнодорожные тоннели и даже жилые дома.

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"Творится полный кошмар": в Киеве сильный ливень затопил улицы
Москва утонула: в России показали видео мощного потопа

Instagram zheldor.online

, Пошёл дождь 🌧, вернее будет сказать ливень с грозой. ⛈ Город, а точнее дорожные сливы сделанные "заботливыми" рабочими рукожопами и самое главное, одобренные и подписанные руководящим составом города ✅ #Балашиха ✅#мкрЖелезнодорожный о принятии работ и должном "целенаправленном" использовании выделенных средств. В итоге уже который год подряд во время подобных (крайне редко встречающихся в России, как и снег ❄️ 🙄🤔😂) природных явлений, как дождь ☔️ дорога превращается в каналы и далеко не Венецианские, а машины превращаются в гондолы. 🚣‍♂️ 🚤 И это в 9 км от МКАД, практически рядом с Москвой. Что вообще говорить о других городах нашей "сверхдержавы" и уж тем более маленьких населённых пунктах, как посёлки/деревни?! Я не вожу машину, я вожу ♿️😁, но когда вижу подобное распи...яй...ство 😏 и пофигизм, молча 🤐 пройти мимо не могу. Писала сама лично и мэру, тогда ещё города #Железнодорожный тогда ещё #Жиркову и губернатору МО @andreyvorobiev, но как мы можем убедиться, а воз (т.е. реки разливанные) и ныне там. 😏 Вот мне интересно, администрация создаёт аккаунты, выставляют посты о проделанной работе, как они заботятся о людях, сколько для нас неблагодарных делают. А по факту имеем под окнами, подобные охренительные #БалашихинскиекАналы. Про пандусы для маломобильных ♿️ граждан, вообще молчу. Это уже совершенно другая, но не менее охренительная история, страна. 😏 ⠀ @andreyvorobiev @balashiha_In ⠀ #БалашихаГородГондол #БалашихинскоеМоре #ТоЕдемТоТолкаемТоГребём 🚗 🚣‍♂️ 🚌 #мкрЖелезнодорожный

Публикация от Olga (@nezabvennaya_27)

Дорожная обстановка в Дзержинском . Видео от @tkirillp ▶️⏩⏭▶️⏩⏭▶️⏩⏭▶️⏩⏭▶️⏩⏭▶️⏩⏭▶️ #подслушановмоскве #москва #moscow #мск #балашиха #химки #подольск #королев #люберцы #мытищи #электросталь #железнодорожный #коломна #одинцово #красногорск #серпухов #орехово-зуево #щелково #домодедово #жуковский #сергиевпосад #пушкино #раменское #ногинск #дзержинский

Публикация от Подслушано Москва и МО (@podslushano_v_moscow)

Г. Железнодорожный Сегодня после дождя... Достаёт весла и плывем😂 @ivanna_solovyova ▶️⏩⏭▶️⏩⏭▶️⏩⏭▶️⏩⏭▶️⏩⏭▶️⏩⏭▶️ #подслушановмоскве #москва #moscow #мск #балашиха #химки #подольск #королев #люберцы #мытищи #электросталь #железнодорожный #коломна #одинцово #красногорск #серпухов #орехово-зуево #щелково #домодедово #жуковский #сергиевпосад #пушкино #раменское #ногинск

Публикация от Подслушано Москва и МО (@podslushano_v_moscow)

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 мая возле известного ТРЦ Lavina Mall в Киеве образовался масштабный потоп.

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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Вах вах вах затопило Кавказ с азией
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