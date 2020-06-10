На днях стало известно о том, что РФ поставила партию военных самолетов в Сирию, где их перекрасили, и отправили в Ливию, якобы в виде "алаверды" уже от Асада. С другой стороны, идет просто поток информации о том, что второй канал поставок боевой техники в Ливию, идет чрез Объединенные арабские эмираты.

Тем самым, Москва убивает сразу три зайца. Первый – сбрасывает (или пытается сбросить) с себя ответственность за поставки оружия по сути, террористической организации Хафтара. Формально оружие туда идет из ОАЭ и Сирии.

Второй заяц, это привычная для Кремля – подстава своих партнеров. Ведь то, что сейчас делает Кремль, может закончится ничем для поставщиков оружия только в случае победы в Ливии, а такого уже вряд ли можно ожидать. Как только с Хафтаром будет покончено, масса его бывших собутыльников дадут килотонны информации о том, кто финансировал банкет и кто туда гнал оружие.

Поскольку победившая сторона квалифицирует все, что происходит сейчас, как акт международного терроризма, то Эмираты и Сирия, безусловно попадут в разряд пособников терроризма. Кстати, сейчас идут сообщения о том, что Хафтар улетел в Венесуэлу. В общем, как всегда Москва старается "вмазать" в самые полые преступления как можно больше окружающих, чтобы потом сваливать на них вину.

Ну а третий заяц – довольно интересный и неоднозначный. Если в Сирию боевая техника уходит по закрытым контрактам и фактически бесплатно, поскольку потом долги будут списаны, то в Эмираты идет поток оружия по цене, не превышающей 10% его стоимости.

По сути, эти 10% просто формальность, которая должна быть соблюдена для создания видимости легитимной передачи оружия. Безусловно, что если бы речь шла только о поставках оружия Хафтару, то сирийского канала было бы достаточно без вопросов. Люди Асада подпишут что угодно и передадут железо тоже на условиях Кремля. Но вот эмиратский канал выглядит иначе и скорее всего, речь идет либо о половинной стоимости оружия, либо очень близким к этому значениям.

Проще говоря, Эмираты берут оружие по бросовым ценам и могут с ним делать что угодно, хоть отдавать Хафтару, хоть продать еще кому-то или что-то оставить себе. Но изюм тут в том, что 10% проходят по бумагам, а еще процентов 40, идет черным кэшем людям Путина. Уже давно известно, что царь Вова имеет свой процент со всех, более или менее значительных сделок, а тут – вообще все чисто. Откат можно складывать прямо в Эмиратах и хоть валютой, хоть золотом.

Но тут становится вопрос о том, что такая "торговля" уложит собственных производителей. Они просто рухнут с такими ценами. Ведь кто-то должен платить за разницу в цене – 90%. И получается, что ее платит предприятие и по факту, у него собирается огромный долг, которого даже обслуживать процентами невозможно.

В таком случае, надо обеспечить работоспособность оборонных предприятий, чья продукция пилится таким злодейским способом. Проще говоря, предприятиям нужно вернуть те деньги, которые они потеряли от путинских подарков Ливии или еще кому-то или такой замечательной "торговле", которую они демонстрируют с Эмиратами.