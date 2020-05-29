В Путіна і його кремлівських спільників відбувся нервовий зрив. Він так довго розповідав, що санкції, котрі було накладено на Російську Федерацію через анексію Криму і окупацію Донбасу, пішли тільки на користь Росії, що здавалося й сам почав в це вірити.

В Кремлі хочуть прикритися пандемією COVID-19

Але заява заступника постпреда Росії при ООН Геннадія Кузьміна, під час виступу на засіданні Ради Безпеки ООН, який проходив по відеозв’язку, прозвучала досить неочікувано.

Він звернув увагу на важливість заклику генсека ООН щодо припинення військових дій для боротьби з пандемією. Але, на думку Кузміна, – "Цього буде недостатньо без нагадування про його ж заклик до зняття санкцій, які можуть перешкодити країнам стримувати пандемію".

І хоча все це представник Росії намагався прикрити епідемією коронавірусу, проте тут явно проглядається бажання розпочати антисанкційний процес, одночасно повністю ігноруючи причини, з яких було накладено ці санкції на Російську Федерацію.

Більше того, Геннадій Кузьмін при цьому чомусь ні слова не сказав про те, що санкції, котрі накладені на РФ, заважають Росії вести війни проти України, Сирії і інших країн.

"Логіка" Путіна є збоченою. Якщо він так довго публічно проголошував, що санкції є "благодатними", то навіщо їх тоді взагалі потрібно знімати?

Якщо ж його слова тривалий час були просто блефом, то тоді чому б прямо не сказати, ми визнаємо свої провини перед Україною та іншими державами, і готові повністю компенсувати усі матеріальні та нематеріальні збитки, котрі нанесла Українській державі російсько-українська війна.

Але ж ні, Москва починає ходити колами навколо "санкційного питання". Представники Росії неодноразово вже заявляли про необхідність зняття санкцій в умовах пандемії COVID-19.

І заява заступника постпреда Росії при ООН Геннадія Кузьміна швидко отримала своє продовження. Так довірена особа Путіна, прес-секретар президента РФ зазначив, що країни спільно повинні приймати рішення щодо зняття санкційних обмежень і неправильно чекати перших кроків з боку Росії.

Він озвучив офіційну думку Кремля: "В даному випадку, безумовно, це рішення, які повинні прийматися всіма одночасно. Навряд чи якась держава може виконувати соло в поодинці. Це навряд чи можливо і навряд чи доцільно".

Очевидно, санкції щодо Росії виявилися куди більш дошкульними, ніж це спочатку думали в Кремлі. Тому цей дієвий інструмент не тільки не потрібно відкладати в бік, а його необхідно більш жорстко застосовувати для "геополітичного отверезіння" Путіна.

Санкції щодо Росії мають бути прив’язані до термінів їх виконання

Російський політичний істеблішмент вже давно перебуває в "паралельній реальності", і коли апологети війни починають намацувати можливості "капітуляції без капітуляції", то це означає, що до них потроху вже почало доходити, куди Кремль можуть завести путінські авантюри.

Але коли держава-терорист починає завуальовано говорити про мир, значить справи в ній набагато гірші, ніж це може здаватися на перший погляд.

Тому настав час жорстко прив’язати санкції до термінів, в які Москва має полишити українські території.

Таким чином: якщо, наприклад, протягом місяця не припиняться обстріли української території з окупованої росіянами частини Донбасу, то до Росії будуть застосовуватися додаткові санкції, котрі полягатимуть в припиненні експортування з РФ сировини.

Якщо протягом наступних декількох місяців Росія не виведе свої війська і військову техніку з окупованої частини Донбасу, то Захід відмовляється від експорту з Росії газу і нафти.

Коли протягом наступних декількох місяців Росія не виведе свої війська з анексованого Криму і не припинить його окупацію, то Російська Федерація, як держава-агресор, втрачає своє місце в Раді Безпеки ООН, і західні країни розривають з нею дипломатичні стосунки.

Чітке визначення часових термінів, в які Москва має укластися, щоб проти неї не були введенні нові санкції, має стати дієвим механізмом стимулювання Путіна до припинення військової агресії щодо України.

А оскільки в Кремлі розуміють тільки силу, то інших способів просто не існує.