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22 мая • обновлено в 18:01
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Аnti-colorados
Аnti-colorados
Украинский блогер Все статьи автора

Москва переводит войну на новый уровень противостояния

2.5т

В Ливии турецкие и правительственные войска продолжают теснить противника. Вернее, противник сам отходит без каких-то значительных боевых действий. Если посмотреть на карту с расстановкой сил, то первое, что бросается в глаза – хафтаровский клин, упершийся в самые пригороды ливийской столицы Триполи с юга, и видимо это было направление главного удара по городу.

Именно в этом направлении сегодня происходит основная активность наземных сил. Пехота правительственных войск заняла два опорных пункта противника, которые были превращены в опорные базы. Сначала был очищен лагерь Текбали, а чуть позже и Ярмук. Таким образом, противник постепенно отходит от Триполи, и чем дальше он оттягивается к югу, тем меньше у него там будет возможностей закрепиться, поскольку чем южнее, тем пустыннее местность, которая не дает возможности скрыться от турецкой авиации, представленной ударными дронами.

Другое дело – крупная база Тархуна, расположенная на юго-восток от Триполи. Там противник имеет хорошие возможности для обороны, хоть и не такие, какие были на авиабазе Аль-Ватия. Именно по ней сейчас работает авиация и артиллерия турецких войск, и там произошла самая впечатляющая одноразовая потеря российских "Панцирей". Позавчера в самом Тархуне и его окрестностях было за один день уничтожено 4 панциря и наверное, это – абсолютный рекорд для этой российской системы ПВО.

Россияне уже поняли, что толку от Панцирей уже не будет, и поскольку турецкие войска просто уничтожают с воздуха все, что можно, а пехоте остается только "зачистка" территории, то Москва переводит ситуацию на новый уровень противостояния.

По сообщениям из различных источников, в Ливию переброшено около 10 самолетов ВВС РФ с авиабазы Хмеймим, Сирия, на авиабазу Аль-Джуфра на востоке Ливии. Хафтар уже заявил, что его ученым-верблюдологам удалось поднять из шахт несколько почти целых самолетов и после напряженного труда – восстановить их. Наверное, восстановление заключалось в том, чтобы замалевать российские звезды и нарисовать хафтаровские кружки. В любом случае, самолеты уже находятся на базе, и турецкие источники сообщают о том, что точно известно и количество и расположение аэропланов. При этом турки предупредили, что как только эта авиация "третьей стороны" будет пущена в дело, то будет считаться законной целью, кому бы самолеты не принадлежали.

Понятно, что БПЛА не могут тягаться с самолетами хотя бы потому, что они для этого не приспособлены, да у них и вооружений для воздушных боев нет, но в небо Ливии уже несколько раз входили самолеты Ф-16 ВВС Турции. Они просто обозначили свое присутствие, но не принимали участия в боевых действий. Но это был намек на то, что если противник повысит ставки в воздушной войне, то Турция тут же их примет и поднимет еще выше.

В этой связи важно понимать несколько моментов. НАТО уже приняло сторону Турции по Ливии и готова оказывать содействие. США тоже подтвердили свои позиции поддержки Турции. Так что в случае драки уже на уровне самолетов, россиянам придется не сладко и вот почему. Турки могут выдвинуть к Ливии столько самолетов, сколько посчитают нужным, а у россиян эта возможность ограничена наличными в Хмеймим самолетами.

Хуже того, если они покажут участие самолетов с Хмеймим в драке, то во-первых, база становится законной целью и во-вторых, это уже будет агрессия войск РФ против войск Турции, со всеми вытекающими последствиями. В таком случае, Турция будет вправе изменить стутус-кво в Сирии, ну а кроме того, она без проблем закроет свое небо и согласно Конвенции Монтрё – черноморские проливы для любого российского транспорта. Эта возможность никуда не делась и может быть задействована в любой момент. В общем, позиция Турция здесь выглядит не просто более сильной, но бесспорно выигрышной при любом раскладе. В старых вестернах она аналогична тому, как бывает перед дуэлью главных героев, когда один из них говорит "Дай мне повод!"

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Аnti-colorados Аnti-colorados
Тема
Российская военная угроза
Место
Россия
Теги
Новости России война
Источник
Источник: dl-news.defence-line.org
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