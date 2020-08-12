По поводу российской "вакцины" против COVID-19: ее поспешили зарегистрировать после того, как протестировали 80 человек. Для справки: в США, например, на финальном этапе сейчас тестируют 30 тысяч добровольцев, согласившихся испытать на себе вакцину от коронавируса, и при этом не спешат объявлять о готовности. В ВОЗ российскую "вакцину", по сути дела, назвали фейком, который не соответствует никаким международно признанным стандартам с точки зрения разработки и испытаний.

"Между тем, чтобы найти зацепку или даже получить работающую вакцину, и тем, чтобы пройти через все стадии – большая разница", – заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Кристиан Линдмайер. Российская Ассоциация организаций по клиническим исследованиям призвала Минздрав России отложить государственную регистрацию вакцины до успешного завершения третьей фазы ее клинических испытаний, назвав спешку вокруг вакцины пережитком "героической парадигмы".

То, что сейчас происходит – это повторение истории с космическим аппаратом "Союз-1": Москва так спешила опередить американцев, что затащила космонавтов-смертников в железную бочку прежде, чем убедилась в ее летных характеристиках, в результате чего погиб космонавт. Путин в качестве гарантии работоспособности вакцины ссылается на вакцинацию дочери (интересно, почему он сам не воспользовался этой разработкой, если так уверен в ее результативности?) Проблема как раз в том, что наиболее тяжело вакцинацию обычно переносит старшее поколение, к которому дочь Путина явно не относится. Ясно, что ни одному здравомыслящему человеку не придет в голову воспользоваться российской "вакциной" от COVID-19 (если только он не стремится официально стать добровольцем-испытателем, но такая честь ему не светит: Россия – не Америка).

Однако вакцинация потому и объявлена российскими властями добровольной, чтобы не привести к ситуации массового поражения здоровья, иначе скандала не избежать. В итоге путинская пропаганда получит возможность рассказать о первенстве России в разработке вакцины и в то же время избежать необходимости РЕАЛЬНО (а не на "дочери Путина") проверить ее действие.

Я, конечно, не специалист и не берусь судить об эффективности вакцины, но мне кажется, что единственный способ проверить ее действие – это послушать ваших знакомых, соседей и родственников. Если в ближайшее время мы не увидим в Сети потоки рассказов обычных россиян о том, как они сделали себе вакцину и как пережили ее действие, ни о какой российской вакцине нельзя будет говорить. Более того, сам по себе прием того, что будут выдавать за вакцину в российских клиниках, вообще ничего не означает. Единственный смысл вакцины – защищать от коронавируса. Будет ли она выполнять эту функцию? Покажет практика.

Если верить российским властям, то она будет действовать "до двух лет". "ДО двух лет" означает, что коронавирусом можно заразиться и через три месяца. Если так, то в такой вакцине, опять же, нет никакого смысла. "Прививка" против ВИЧ тоже ведь теоретически существует, вот только действовала бы она, если ее применяли, не более нескольких месяцев. Логика подсказывает, что в случае массовой вакцинации россиян должен наступить серьезный спад заражаемости коронавирусом. Но можно ли верить российской статистике после того, как было установлено, что цифры смертности занижались в 5-10 раз?

Сейчас здоровье всего народа стало заложником амбиций престарелого маразмирующего самодура, который застрял в "героическом" советском прошлом с его чернобылями, месяцами прячется в бункере за дезинфекционной трубой и предпочитает испытать вакцину сначала на собственных детях, а не на себе. Обычный трус. С другой стороны, чего еще ждать от человека, который во время визита в Париж ходит в туалет с шестью здоровенными жлобами из страха быть замоченным в том самом пресловутом сортире, в котором, по его же словам, должны мочить террористов, а не приличных президентов из приличных стран (неужели он таковым себя не считает)? Трусливый человек на диктаторском троне смертельно опасен для собственного народа и всего мира.

Нынешняя ситуация в Беларуси – яркое тому подтверждение.

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