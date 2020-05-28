Кремль давно хочет добиться отмены западных санкций, независимо от пандемии коронавируса, и предпринимал по этому поводу усилия весь 2019 год. С момента возвращения в июне российской делегации в Парламентскую Ассамблею Совета Европы, и все обмены политзаключенных и военнопленных, – все это Кремль делал или для отмены санкций или для их смягчения.

Санкции, а особенно персональные, для них очень болезненные, они их беспокоят. Желание Кремля отменить их не изменилось вне зависимости от пандемии. Путин еще вначале этого года говорил, что в новых условиях всем нужно отказаться от санкций, на что ему резонно заметили, что это именно Москва ввела ограничения на товарную продукцию.

Конечно, во многом смягчение санкций, о чем идут интенсивные переговоры, связаны с успехами на украинском направлении. А его нет. Москва не собирается передать Донбасс под контроль Киева. Таких признаков нет, разве что есть только попытки обмануть и Запад и Украину.

Поэтому на днях ей который раз напомнили, что без всяких изменений, только на уровне риторики ничего не произойдет. Санкции будут продлеваться. Этот порядок неизменный. Москва очень хорошо понимает, что Запад бы не прочь их отменить. В той же Германии или даже во Франции идет очень большое давление на отмену. Москва, чувствуя это, работает в этом направлении, но политически на Западе пока уступать не готовы.

Тем более, что никаких новых договоренностей по мирному Минскому переговорному процессе не достигнуто. Так с чего бы сейчас смягчать санкции? Это процесс – пока в некоторой паузе. Во-первых, из-за пандемии сейчас никто не может ничего делать и встречаться, а с другой стороны – Европа прекрасно понимает маневр Москвы. Она следует своим интересам, а маленькая часть политического истеблишмента – принципам. И у них сейчас решающий голос. Это пока. Но неизвестно, какой будет Европа, выходящая из пандемии. Это и отношения с Китаем, и восстановление экономических интересов, которые очень пошатнулись из-за веденных лоукдаунов.