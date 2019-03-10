Московская Маугли: появилось видео из ада, в котором жила девочка

В сети появилась видеозапись, сделанная в московской квартире, где пять лет прожила девочка-маугли. Кадры сделаны сотрудниками Следственного Комитета РФ.

На видео можно увидеть, что абсолютно вся квартира завалена различным мусором. Пол занят грудами грязной одежды, игрушек, книг, стульями, остатками еды. Диван опрокинут, под ним и вокруг него тоже рассыпан мусор. Сама квартира, по свидетельствам очевидцев, пропахла гнилью.

Стены жилья уже почернели, а сквозь грязные окна ничего нельзя разглядеть. Из-за мусора на подоконнике открыть окна невозможно. Кухня в грязи, а умывальник просто завален хламом.

Как сообщал OBOZREVATEL, пятилетнюю девочку-маугли в Москве спасли соседи, вызвав МЧС. У ребенка, которого нашли среди залежей мусора, обнаружили гнойный отит и вросший в шею провод. Раньше соседи не раз слышали плач девочки, но не могли попасть в квартиру даже с помощью участкового. Ребенок был доставлен в больницу, а ее мать — в полицию.

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