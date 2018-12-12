МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Блоги - Новости России

Аnti-colorados
Аnti-colorados
БлогерВсе статьи автора

Московию просто пучит от величия. Скоро нападает кровавый метеоризм

6.5т

В старинном эстрадном номере Ширвиндта и Державина на совковой "Кинопанораме" в виде интервью самого неизвестного актера, персонаж (Закадр Внекадрович Нетронутый) на вопрос о хобби ответил: "У меня нет времени на хобби. И хобби у меня нет". Кто бы мог подумать, что спустя десятилетия, этот ответ станет сутью страны, которая осталась в виде наследницы загнувшегося в корчах совка.

В общем, на земном шаре существует около двухсот различных государств и только некоторые из них претендуют на особый статус и стремятся к величию. Что характерно, именно этим странам, редко удается создать внутренний порядок, наиболее удобный для собственного населения. Какое-то небольшое государство на Бермудах, не стремится быть великим и знаменитым или та же Швейцария, никому не диктует условий и не угрожает, но там стремятся осесть все, кто может себе это позволить. Примерно то же самое с микроскопическим Монако, размером с киевский Гидропарк. Туда просто невозможно попасть в граждане. А ведь там нет авианосцев, атомных подлодок, десятков тысяч танков и самое смешное – в тез странах нет залежей нефти, газа, золота, алмазов и вообще – там никто не роет землю в поисках полезных ископаемых и это не мешает им иметь высокий уровень комфорта для жизни.

Новости
Отключение SWIFT не остановит российские танки в Украине

Московия – полный антипод этих государств. Ее постоянно пучит от величия и когда этот процесс уже становится нестерпимым, на нее нападает кровавый метеоризм. Она либо сама себя топит в крови, либо лезет войной к соседям и топит их в крови, либо совмещает оба эти процесса и тогда – упивается количеством произведенных ею трупов. Как своим наивысшим достижением. Причем, все ее войны носят захватнических характер, хотя иногда они перерастают в бойню на собственной территории, но это лишь потому, что что-то пошло не по плану. Это при том, что страна обладает самой большой территорией и захватывать еще – просто нет смысла. За несколько веков своего существования, собственная территория превращена в смесь выгребной ямы и помойки и чтобы там навести минимальный порядок, нужна не одна сотня лет, но величие требует захвата новых земель, которые можно чувством и толком превратить все в ту же помойку, либо – выгребную яму.

Но между этими излюбленными мероприятиями, россияне вынуждены пользоваться "эрзац-величием", то есть – демонстрировать какие-то достижения в областях, где не нужно резать глотки, рвать ноздри и ногти, заливать свинец в глотку и делать прочие забавные, а главное – исконные вещи. Тогда демонстрируются достижения, которые лишь подчеркивают истинные и безусловно – исконные достижения Московии.

Новости
Я против России: настала моя очередь возить их мордой по столу

Так, некто Путин носился с аппаратом, который был изобретен и создан в РФ, с загадочным названием "Йотафон". Это было выдано за отечественную разработку, которая не имеет аналогов и всех опередила, обеспечив то самое величие. Но на поверку оказалось, что начинка в нем тайваньская. Это при том, что в современных телефонах почти нет отдельных деталей и все изначально смонтировано на одной платформе. По сути Путин демонстрировал тайваньское изделие просто под своим названием. Хотя, если внимательно присмотреться к названию, то два слова "йота" и "фон", к Московии тоже не имеют никакого отношения и просто там собраны в кучу, как и сам замечательный "убийца айфона".

Так, в российском Ярославле собрали детей для того, чтобы показать им технологические достижения и как-бы подтолкнуть их заниматься научными вещами, а не ширяться эфидрином или другой гадостью. Понятно, что такое мероприятие было обставлено с помпой и телевизор в РФ выдавал фантастические картинки, наподобие знаменитых "мультиков Путина".

Московию просто пучит от величия. Скоро нападает кровавый метеоризм

Но изюминкой был робот "Борис", который должен был показать достижения в области искусственного интеллекта. Робот рассказал, что он очень хорошо знает математику и умеет танцевать, а хочет еще научиться рисовать.

Что правда, робот разговаривал в стиле "Алиса, меловфон" в 21 веке, когда Сири уже разговаривает нормальным голосом и на множестве языков. Но кто на это обратит внимание, когда на нем так забавно и бестолково мигают различные лампочки?

На поверку оказалось, что это был не робот, а чудак в забавном костюме. Детей просто развели как лохов, чем преподали урок того, в каком государстве они живут и что по окончании школы, из нее надо бежать как можно дальше, чтобы из тебя не сделали вот такого "робота Бориса", который хочет научиться рисовать.

Новости
Распад России неизбежен. Время империй прошло — Бабченко

Но величие – жестоко и не так очевидно. На самом деле, в РФ действительно есть крупные достижения в области искусственного интеллекта. Практически все население РФ имеет тот или иной вариант искусственного интеллекта, ибо естественный там вытравлен уже давно. Ну и чтобы поставить точку на том, как выглядят достижения среди стран, которые называют себя великими, небольшая справка.

Результаты за прошлый год:

Высокотехнологичный экспорт

Китай: $496 млрд

Германия: $190 млрд

США: $153 млрд

Россия: $7 млрд

Новости
Путин готов воевать в ближайшие месяцы или даже недели

Научных статей

Китай: 426 165

США: 408 985

Германия: 103 122

Россия: 59 134

Международных патентных заявок

США: 56 624

Китай: 48 882

Германия: 18 982

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Аnti-coloradosАnti-colorados
Темы
российская пропагандаРоссийская военная угроза
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
РоссияНовости России
Источник
Источник:defence-line.org
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
0
4
Смешно
48
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pierro Vladimir
Pierro Vladimir
Откуда цифирки? Хотя отупевшему украинскому быдло подтверждений никогда не требуется, дегенераты любое говно жрут.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
А как же ЙО-тафоны, ЙО-мобили? А нано-Сколково?- ещё предание свежо???? А в мокше азбуку с похмелья позабыли, В которой после ЙО всегда приходит ЖО.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Федоров Алекс
Федоров Алекс
В перечне статистики не хватает одной цеевропейской , самостийной и незалэжной Шумерии -- без этого картина становится неполной . Уточните Размер высокотехнологичного экспорта (зерно и прокат не в счёт) ? Количество научных статей (Бебик и Вятрович не в счёт) ? Количество патентных заявок (миномёт Молот не в счёт) ? Без этих данных статистика неполная .
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Наши блоги