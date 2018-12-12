В старинном эстрадном номере Ширвиндта и Державина на совковой "Кинопанораме" в виде интервью самого неизвестного актера, персонаж (Закадр Внекадрович Нетронутый) на вопрос о хобби ответил: "У меня нет времени на хобби. И хобби у меня нет". Кто бы мог подумать, что спустя десятилетия, этот ответ станет сутью страны, которая осталась в виде наследницы загнувшегося в корчах совка.

В общем, на земном шаре существует около двухсот различных государств и только некоторые из них претендуют на особый статус и стремятся к величию. Что характерно, именно этим странам, редко удается создать внутренний порядок, наиболее удобный для собственного населения. Какое-то небольшое государство на Бермудах, не стремится быть великим и знаменитым или та же Швейцария, никому не диктует условий и не угрожает, но там стремятся осесть все, кто может себе это позволить. Примерно то же самое с микроскопическим Монако, размером с киевский Гидропарк. Туда просто невозможно попасть в граждане. А ведь там нет авианосцев, атомных подлодок, десятков тысяч танков и самое смешное – в тез странах нет залежей нефти, газа, золота, алмазов и вообще – там никто не роет землю в поисках полезных ископаемых и это не мешает им иметь высокий уровень комфорта для жизни.

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Московия – полный антипод этих государств. Ее постоянно пучит от величия и когда этот процесс уже становится нестерпимым, на нее нападает кровавый метеоризм. Она либо сама себя топит в крови, либо лезет войной к соседям и топит их в крови, либо совмещает оба эти процесса и тогда – упивается количеством произведенных ею трупов. Как своим наивысшим достижением. Причем, все ее войны носят захватнических характер, хотя иногда они перерастают в бойню на собственной территории, но это лишь потому, что что-то пошло не по плану. Это при том, что страна обладает самой большой территорией и захватывать еще – просто нет смысла. За несколько веков своего существования, собственная территория превращена в смесь выгребной ямы и помойки и чтобы там навести минимальный порядок, нужна не одна сотня лет, но величие требует захвата новых земель, которые можно чувством и толком превратить все в ту же помойку, либо – выгребную яму.

Но между этими излюбленными мероприятиями, россияне вынуждены пользоваться "эрзац-величием", то есть – демонстрировать какие-то достижения в областях, где не нужно резать глотки, рвать ноздри и ногти, заливать свинец в глотку и делать прочие забавные, а главное – исконные вещи. Тогда демонстрируются достижения, которые лишь подчеркивают истинные и безусловно – исконные достижения Московии.

Так, некто Путин носился с аппаратом, который был изобретен и создан в РФ, с загадочным названием "Йотафон". Это было выдано за отечественную разработку, которая не имеет аналогов и всех опередила, обеспечив то самое величие. Но на поверку оказалось, что начинка в нем тайваньская. Это при том, что в современных телефонах почти нет отдельных деталей и все изначально смонтировано на одной платформе. По сути Путин демонстрировал тайваньское изделие просто под своим названием. Хотя, если внимательно присмотреться к названию, то два слова "йота" и "фон", к Московии тоже не имеют никакого отношения и просто там собраны в кучу, как и сам замечательный "убийца айфона".

Так, в российском Ярославле собрали детей для того, чтобы показать им технологические достижения и как-бы подтолкнуть их заниматься научными вещами, а не ширяться эфидрином или другой гадостью. Понятно, что такое мероприятие было обставлено с помпой и телевизор в РФ выдавал фантастические картинки, наподобие знаменитых "мультиков Путина".

Но изюминкой был робот "Борис", который должен был показать достижения в области искусственного интеллекта. Робот рассказал, что он очень хорошо знает математику и умеет танцевать, а хочет еще научиться рисовать.

Что правда, робот разговаривал в стиле "Алиса, меловфон" в 21 веке, когда Сири уже разговаривает нормальным голосом и на множестве языков. Но кто на это обратит внимание, когда на нем так забавно и бестолково мигают различные лампочки?

На поверку оказалось, что это был не робот, а чудак в забавном костюме. Детей просто развели как лохов, чем преподали урок того, в каком государстве они живут и что по окончании школы, из нее надо бежать как можно дальше, чтобы из тебя не сделали вот такого "робота Бориса", который хочет научиться рисовать.

Но величие – жестоко и не так очевидно. На самом деле, в РФ действительно есть крупные достижения в области искусственного интеллекта. Практически все население РФ имеет тот или иной вариант искусственного интеллекта, ибо естественный там вытравлен уже давно. Ну и чтобы поставить точку на том, как выглядят достижения среди стран, которые называют себя великими, небольшая справка.

Результаты за прошлый год:

Высокотехнологичный экспорт

Китай: $496 млрд

Германия: $190 млрд

США: $153 млрд

Россия: $7 млрд

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Научных статей

Китай: 426 165

США: 408 985

Германия: 103 122

Россия: 59 134

Международных патентных заявок

США: 56 624

Китай: 48 882

Германия: 18 982

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