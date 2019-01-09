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''Лают из подворотни'': флоту РФ предрекли быстрый разгром в Черном море

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Силы Черноморского флота РФ и НАТО не сопоставимы. Россия не сможет противостоять кораблям Альянса в Черном море.

Об этом OBOZREVATEL сказал российский оппозиционер, учредитель и идеолог в РАД "Российское антивоенное движение" Павел Шелков, комментируя появление в Черном море ракетного противолодочного эсминца "Североморск" Северного флота Российской Федерации на фоне присутствия в акватории двух кораблей НАТО.

"Никаких реально провокационных действиях со стороны путинской военщины против кораблей НАТО не будет. Чисто пропагандистский прием, и в основном для внутреннего употребления, не более. Моська может лаять на слона из подворотни. Силы даже ВМС Турции и РФ не сопоставимы, не говоря уже про Великобританию и США", – говорит россиянин.

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Как говорит Шелков, российский президент Владимир Путин силен лишь в гибридных войнах, но не в реальных, где его ждет быстрое поражение. Поэтому боевой корабль РФ отправлен в Черное море только для "демонстрации флага".

Российский эсминец

Российский эсминец

Facebook Андрея Клименко

"Это всегда делалось и делается во всех флотах против вероятного противника, к которому относится РФ. Так было всегда при СССР, когда флот реально был, не то что сегодня жалкие крохи. Ни на что они не способны, кроме как угрожать всех сжечь в термоядерной топке, но и это блеф. И здесь ничего не будет", – считает он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Эксклюзив
Место
Украина
Тег
Новости России
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Белый господин
Белый господин
Так может пора вернуть Крым? У украинцев ещё остались корабли, а НАТО будет пальчиком грозить.
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Укросвын Укрожоп
Укросвын Укрожоп
"Бастионы"всех утихомирят и решат весь спор.В обозе лучше бы написали почему,сша назвали окраину бельмом на глазу у себя и почему все те же сша назвали окраинские ввс самыми трухлявыми в мире.Позорище!Почему обоз это не пишет?
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Укросвын Укрожоп
Укросвын Укрожоп
Satin Rik, Чучело ты как и вся твоя нищебродская страна.
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Я в шоке. НАТО такое сильное получили пизды в Сирии и от туда свалили. И турецкий флот не хера не помог.фот эта фишка. В случае войны не один натовский флот не войдет в Чёрное море
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CARGO 100
CARGO 100
Игорь Анатольевич, да пусть заходят, у нас места много, на всех хватит в Керчи, там уже три лодки стоят. Надо будет и "катер" с самолётами поставят ...
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