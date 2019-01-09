''Лают из подворотни'': флоту РФ предрекли быстрый разгром в Черном море

Силы Черноморского флота РФ и НАТО не сопоставимы. Россия не сможет противостоять кораблям Альянса в Черном море.

Об этом OBOZREVATEL сказал российский оппозиционер, учредитель и идеолог в РАД "Российское антивоенное движение" Павел Шелков, комментируя появление в Черном море ракетного противолодочного эсминца "Североморск" Северного флота Российской Федерации на фоне присутствия в акватории двух кораблей НАТО.

"Никаких реально провокационных действиях со стороны путинской военщины против кораблей НАТО не будет. Чисто пропагандистский прием, и в основном для внутреннего употребления, не более. Моська может лаять на слона из подворотни. Силы даже ВМС Турции и РФ не сопоставимы, не говоря уже про Великобританию и США", – говорит россиянин.

Как говорит Шелков, российский президент Владимир Путин силен лишь в гибридных войнах, но не в реальных, где его ждет быстрое поражение. Поэтому боевой корабль РФ отправлен в Черное море только для "демонстрации флага".

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"Это всегда делалось и делается во всех флотах против вероятного противника, к которому относится РФ. Так было всегда при СССР, когда флот реально был, не то что сегодня жалкие крохи. Ни на что они не способны, кроме как угрожать всех сжечь в термоядерной топке, но и это блеф. И здесь ничего не будет", – считает он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Десантный экспедиционный корабль USS FortMcHenry (LSD 43) Военно-морского флота США вошел в акваторию Черного моря.

Ранее, 19 декабря, у причала Одесского морского порта пришвартовался разведывательный корабль Королевского флота Великобритании HMS Echo (H87).

Также глава представительства Украины при НАТО Вадим Пристайко заявил о возможном заходе группы кораблей НАТО под руководством Нидерландов в Черное море.

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