Новый флешмоб или, если хотите, челлендж, под названием "Трепещи, НАТО!" шагает сверхдержавой.
Мощь российской армии заставляет коварный Запад просыпаться в холодном поту, они ввергнуты в ужас грохотом гусениц легендарных Т-34... Однако, если отбросить соловьиный помёт, то на деле мы имеем следующее.
В течение двух дней Россия потеряла: два истребителя-бомбардировщика "СУ-34"; один бомбардировщик "ТУ-22M3"; систему ПВО "Панцирь".
Похоже, для НАТО, чтобы победить, явка на войну не обязательна.
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