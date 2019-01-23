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Андрей Нофенко
Андрей Нофенко
ЖурналистВсе статьи автора

Мощь российской армии заставляет Запад просыпаться в холодном поту

2.6т

Новый флешмоб или, если хотите, челлендж, под названием "Трепещи, НАТО!" шагает сверхдержавой.

Мощь российской армии заставляет коварный Запад просыпаться в холодном поту, они ввергнуты в ужас грохотом гусениц легендарных Т-34... Однако, если отбросить соловьиный помёт, то на деле мы имеем следующее.

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В течение двух дней Россия потеряла: два истребителя-бомбардировщика "СУ-34"; один бомбардировщик "ТУ-22M3"; систему ПВО "Панцирь".

Мощь российской армии заставляет Запад просыпаться в холодном поту

Похоже, для НАТО, чтобы победить, явка на войну не обязательна.

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Автор
Андрей НофенкоАндрей Нофенко
Тема
Российская военная угроза
Место
Россия
Теги
НАТОНовости России
Источник
Источник:Facebook Андрея Нофенко
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Комментарии на сайте не модерированы
UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
И походу два танкера с левыми экипажами и под левым флагом, а взрывы "газа" разрушат Казламордии быстрее, чем долетят бомбардировщики.
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Ершов Василий
Ершов Василий
А ще БТР в Абхазії!
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