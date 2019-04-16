"Моральные уроды и дегенераты": правнук Сталина разнес россиян за "рекорд любви" к диктатору

В России зафиксировали рекордный уровень одобрения советского диктатора Иосифа Сталина – суммарно около 70% процентов россиян положительно оценили его роль в истории.

Об этом свидетельствуют результаты социсследований, обнародованных "Левада-центром".

Примечательно, что правнук диктатора Яков Джугашвили заявил в комментарии радиостанции "Говорит Москва", что крайне негативно воспринял результаты соцопроса, согласно которым почти половина россиян считают сталинские репрессии оправданными.

"Что следует из этой формулировки? Наверное, то, что 46 процентов считают преступления вполне нормальным явлением. Вот антисталинская и антисоветская ложь превратила народ в моральных уродов и дегенератов, которые искренне считают, что великие цели достигаются путём совершения преступлений теми, кто по долгу службы обязан с преступностью бороться, то есть госслужащими", – отметил он.

Правнук Сталина Правда.Ру

Правда, после пламенной речи, в Facebook он написал, что его неправильно поняли, и попытался смягчить резкое высказывание.

Так, согласно результатам опроса, о восхищении, уважении или симпатии к Сталину заявил каждый второй участник опроса (51%). При этом, уважением внезапно прониклись больше всего россиян – 41%

Негативное отношение (страх, раздражение, отвращение) к диктатору высказали лишь 14% респондентов.

Примечательно, что в 2000-х годах подобная статистика показывала равное соотношение положительных и негативных мнений граждан России.

По итогам опроса, вклад Сталина в историю одобрили рекордные 70% россиян и только 19% высказали противоположное мнение.

Сеть возмутила тенденция, прослеживающаяся среди россиян. Так, украинский политолог Алексей Голобуцкий отреагировал на результаты опроса в своем Telegram-канале.

"Вывод "Левада-центра": при Путине россияне чувствуют себя "запущенными", Путин слишком мягкий для них. Как говорят: "Жизнь стала веселее, товарищи! Идете правильной дорогой!" – прокомментировал он.

"Сталина в России любят как никогда. Суммарный уровень одобрительного или безразличного отношения россиян к кровавому диктатору достиг 77%. Заборы, стена, ров, крокодилы вдоль всей границы. И визовый режим", – написал блогер КРЫМский бандеровец.

Сталина в россии любят как никогда.Суммарный уровень одобрительного или безразличного отношения россиян к кровавому диктатору достиг 77%.Заборы, стена, ров, крокодилы вдоль всей границы.И визовый режим https://t.co/yTkci7KZyj . Как убивала красная россия > https://t.co/WdmZyA2w9Z pic.twitter.com/kjsx65zadd — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 16 апреля 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Левада-центр" опубликовал результаты опроса, согласно которым рейтинг доверия россиян к президенту Российской Федерации Владимиру Путину рухнул до показателя антирекорда — 33,4%.

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