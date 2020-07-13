Монах Сергий потребовал у Путина сложить полномочия и пригрозил расправой

Основатель Среднеуральского женского монастыря монах Сергий Романов потребовал у Путина сложить полномочия и передать их ему.

В противном случае монах пригрозил Путину начать "полномасштабную духовную войну".

"Предлагаю вам на международном уровне президенту России Владимиру Владимировичу Путину передать полномочия мне – схиигумену Сергию. В три дня я наведу порядок в России. Духовные силы в России есть, о которых вы даже не подозревали. Силы у нас есть и в армии, и во флоте, и во всех структурах, и в народах многонациональной России", – заявил он.

Монах назвал Путина и главу РПЦ, патриарха Кирилла врагами России, которые "свою плоть поставили выше вечной жизни". Сергий заявил, что ждет их на переговоры.

"В противном случае я объявляю вам лично и богоотступнику патриарху Гундяеву, и хабадникам во главе с Берл Лазаром, которые управляют Россией, предварительно полномасштабную духовную войну. Будьте внимательны: ни крови, ни майданов, ни революций не будет. Даром получили власть хазарский каганат. Как получил, так и отдашь. Еще раз напоминаю вам сложить свои полномочия. 20 лет вам был дан срок показать, кто правит Россией. Имею власть и силы заявить вам, господин президент России Владимир Владимирович Путин: сложите свои полномочия. В противном случае ты взвешен и найден легким и дни твои сочтены. Жду вашего покаяния с патриархом Кириллом Гундяевым", – заявил Сергий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Ярославле убили священника РПЦ, протоиерея Александра Штерцеля. По данным журналистов, он был зверски избит.