Молния ударила в самолет: в Санкт-Петербурге градом с яйцо побило машины. Фото и видео непогоды

В российском Санкт-Петербурге прошел сильный ливень с градом, размером с куриное яйцо.

"Фонтанка" опубликовала видео, на котором жительница города засняла сильный град, который падал на машины, стоящие за окном.

"Кошмар. У нас такой град! Кажется, сейчас побьёт машины. Мне страшно. Это ужас", – прокомментировала она.

Стихия ударила в основном по Невскому и Колпинскому районам. Затопило некоторые улицы, а в районе Купчино из-за воды обрушилось покрытие потолка подземного перехода. А как сообщает Telegram-канал "Mash на мойке", ливнем накрыло и аэропорт Пулково.

"На взлётно-посадочной полосе река, спецмашины плывут буквально по фары в воде, расписание сбилось, самолёты не садятся", - говорится в публикации.

Кроме этого, в лайнер, который должен был лететь в Красноярск в 21:15, попала молния. Никто не пострадал, самолет остался в целости.

Просмотреть интерактивный контент на obozrevatel.com

В соцсетях собралось немало фотографий и видео непогоды. Люди отмечают, что еще в обед была жара, а сейчас на улицу невозможно выйти.

"У нас тут филиал ада открылся?", "Сначала температура в +32 градуса жары, а на десерт град", "Питер, лето, снег, ливень, красиво. Хорошо когда дома", "Пытаюсь уехать домой второй час. Тропический ливень, нах", – написали пользователи в Twitter.

В Санкт-Петербурге градом с яйцо побило машины Группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург"

В Санкт-Петербурге градом с яйцо побило машины Группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург"

В Санкт-Петербурге градом с яйцо побило машины Группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург"

В Санкт-Петербурге градом с яйцо побило машины Группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург"

В Санкт-Петербурге градом с яйцо побило машины Группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург"

Тем временем в МЧС пишут, что 10 июня в городе также ожидается ненастная погода. Местных жителей застанут ливни, грозы, местами порывы ветра до 15 м/с.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 июня в Турийском районе на Волыни сильный град размером с орех уничтожил рассаду и овощи у местных жителей.