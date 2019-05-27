Молния ударила в ракету Путина: момент попал на видео

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опубликовал видео удара молнии в ракету-носитель "Союз-2.1б".

Запись Рогозин опубликовал в Twitter. Инцидент произошел при старте с космодрома Плесецк.

Ракета была запущена с навигационным спутником ГЛОНАСС-М. "Молния вам не помеха", — написал Рогозин.

Поздравляем командование Космических войск, боевой расчёт космодрома Плесецк, коллективы РКЦ "Прогресс" (Самара), НПО имени С.А.Лавочкина (Химки) и ИСС имени академика М.Ф.Решетнёва (Железногорск) с успешным запуском КА ГЛОНАСС!

Молния вам не помеха pic.twitter.com/1cmlZ4hD1g — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 27 мая 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре 2018 года во время запуска российской ракеты-носителя "Союз-ФГ" к международной космической станции из-за сбоя в датчике разделения первой и второй ступеней произошла авария.

В сети появилось видео с моментом падения ракеты. На нем хорошо видно реакцию космонавтов.

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