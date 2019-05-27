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/Новости России

Молния попала в носитель: в России случилось новое ЧП с ракетой

3.6тЧитать материал на украинском

В понедельник, 27 мая, в ракету-носитель "Союз-2.1б", которая стартовала с космодрома Плесецк, ударила молния. Чрезвычайное происшествие случилось сразу после пуска.

Удар молнии пришелся в ракету примерно спустя 10 секунд после ее отрыва от земли, сообщает пропагандистский ресурс "Звезда". Однако на успешный старт носителя инцидент якобы никак не повлиял. Ракета, в которую ударила молния, должна вывести на орбиту Земли навигационный спутник "Глонасс-М" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Тем временем, "Интерфакс" также пишет, что его источники в ракетно-космической космической отрасли России подтвердили, что молния попала в носитель, однако это никак не помешало выведению спутника на орбиту. "Все системы отработали штатно, никаких проблем не было", – сказал один из собеседников агентства.

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Россия потерпела новый космический провал: что произошло

Ракета "Союз"

Ракета "Союз"

"Известия"

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре 2018 года во время запуска российской ракеты-носителя "Союз-ФГ" к международной космической станции из-за сбоя в датчике разделения первой и второй ступеней произошла авария.

В сети появилось видео с моментом падения ракеты. На нем хорошо видно реакцию космонавтов.

Стоит отметить, что на Рогозина обрушился шквал критики в соцсети из-за случившегося. Его призвали уйти в отставку и даже требовали заключения.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Тег
Новости России
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
Даже на нормальный пуск ракеты при пУтине рассчитывать не приходится, обязательно что-то да случится.
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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
Маринов Михаил, да-да! при Путине молнии совсем распоясались!
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
хорошо что шароварный спутник Лыбыдь никакая молния не попадёт...он надёжно защищён ))))
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Smekalov Sergey, а укроенские ракеты защищены ещё лучше-молния не может поразит то, чего не существует в природе
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Юг Руси
Юг Руси
Опять Россия "опозорилась". Да что ж такое?
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