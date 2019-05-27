Молния попала в носитель: в России случилось новое ЧП с ракетой

В понедельник, 27 мая, в ракету-носитель "Союз-2.1б", которая стартовала с космодрома Плесецк, ударила молния. Чрезвычайное происшествие случилось сразу после пуска.

Удар молнии пришелся в ракету примерно спустя 10 секунд после ее отрыва от земли, сообщает пропагандистский ресурс "Звезда". Однако на успешный старт носителя инцидент якобы никак не повлиял. Ракета, в которую ударила молния, должна вывести на орбиту Земли навигационный спутник "Глонасс-М" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Тем временем, "Интерфакс" также пишет, что его источники в ракетно-космической космической отрасли России подтвердили, что молния попала в носитель, однако это никак не помешало выведению спутника на орбиту. "Все системы отработали штатно, никаких проблем не было", – сказал один из собеседников агентства.

Ракета "Союз" "Известия"

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре 2018 года во время запуска российской ракеты-носителя "Союз-ФГ" к международной космической станции из-за сбоя в датчике разделения первой и второй ступеней произошла авария.

В сети появилось видео с моментом падения ракеты. На нем хорошо видно реакцию космонавтов.

Стоит отметить, что на Рогозина обрушился шквал критики в соцсети из-за случившегося. Его призвали уйти в отставку и даже требовали заключения.

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