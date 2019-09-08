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8 сентября • обновлено в 10:57
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"Моль в окружении бабочек": выяснилось, на что Путин променял своих пленных

20.2т Читать материал на украинском

Президент РФ Владимир Путин побывал в реконструированном Дворце художественной гимнастики в "Лужниках" вместо того, чтобы встретить в аэропорту пленных из Украины.

Фото с Путиным опубликовал в Twitter кремлевский журналист Дмирий Смирнов. Глава России сфотографировался с девушками, но в сети не оценили кадр.

"Девушки - это красиво. Ботоксный старик в середине - не очень", "Какой контраст", "Моль в окружении бабочек", "Дедушка отбирает себе новую Алин Кабаеву", - пишут комментаторы.

Новости
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"Моль в окружении бабочек": выяснилось, на что Путин променял своих пленных
"Моль в окружении бабочек": выяснилось, на что Путин променял своих пленных
"Моль в окружении бабочек": выяснилось, на что Путин променял своих пленных
"Моль в окружении бабочек": выяснилось, на что Путин променял своих пленных
"Моль в окружении бабочек": выяснилось, на что Путин променял своих пленных
"Моль в окружении бабочек": выяснилось, на что Путин променял своих пленных
"Моль в окружении бабочек": выяснилось, на что Путин променял своих пленных
"Моль в окружении бабочек": выяснилось, на что Путин променял своих пленных

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории России и в оккупированном Крыму остаются еще более 110 пленных украинцев. Украинская власть продолжает активную работу над тем, чтобы освободить и вернуть домой из РФ всех граждан страны.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

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Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
Глава России сфотографировался с девушками, но в сети не оценили кадр ? Да это потому, что этот глава - тот ещё кадр !
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Popovych Zinaida
Popovych Zinaida
Не великая, просто большая... Лапоть накарте. Модератор, что тебе не нравится? Великой, просто вьімирающую считаешь?!! Хи там 90 млн по их подсчетам осталось. 7 человек на кв км...
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Уваров Николай
Уваров Николай
Тогда, когда наших встречали как героев, на России вообще не встречали. Это я про пленных. Зато все российские пленные возвращали в х¥йлостан с мешками набитые нашими продуктами. Вся сущность путлерейха.
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