"Моль в окружении бабочек": выяснилось, на что Путин променял своих пленных

Президент РФ Владимир Путин побывал в реконструированном Дворце художественной гимнастики в "Лужниках" вместо того, чтобы встретить в аэропорту пленных из Украины.

Фото с Путиным опубликовал в Twitter кремлевский журналист Дмирий Смирнов. Глава России сфотографировался с девушками, но в сети не оценили кадр.

"Девушки - это красиво. Ботоксный старик в середине - не очень", "Какой контраст", "Моль в окружении бабочек", "Дедушка отбирает себе новую Алин Кабаеву", - пишут комментаторы.

Во-первых, это красиво: Путин в реконструированном Дворце художественной гимнастики в "Лужниках" pic.twitter.com/1wA0g0SbkQ — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) September 7, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории России и в оккупированном Крыму остаются еще более 110 пленных украинцев. Украинская власть продолжает активную работу над тем, чтобы освободить и вернуть домой из РФ всех граждан страны.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.