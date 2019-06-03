"Могут пожать руки": стала известна возможная дата встречи Зеленского и Путина

Президент Украины Владимир Зеленский и его российский коллега Владимир Путин могут встретиться и обменяться рукопожатием 21 июня в Минске, сообщает телеграм-канал Незыгарь.

Сообщается, что в этот день на национальном стадионе "Динамо" в Минске пройдет открытие международных соревнований среди атлетов "Европейские игры-2019". В мероприятии примет участие все высшее руководство России. Приглашение посетить церемонию открытия игр направлены лидерам всех стран Европы, в том числе и Украины.

"Зеленский с Путином могут встретиться в Минске и обменятся рукопожатием. Приглашение посетить Европейские игры направлено всем, в том числе и Украине. Будет все высшее руководство России. Перед началом церемонии состоится заседание Высшего государственного совета Союзного государства", — утверждается в сообщении.

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Европейские игры, или Европиада — региональные международные комплексные спортивные соревнования среди атлетов Европы. Они проходят раз в четыре года под управлением Европейских олимпийских комитетов. С 21 июня по 30 июня Игры пройдут в Беларуси.

Официального подтверждения о посещении мероприятия от Владимира Зеленского и Владимира Путина пока не поступало.

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