''Могли бы и по лбу дать'': выходка Лаврова с микрофоном озадачила россиян

В сети высмеяли поведение главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова, который "поздоровался" с микрофоном корреспондента.

Соответствующее видео появилось на странице в Twitter журналиста прокремлевского пула Дмитрия Смирнова (чтобы посмотреть ролик, поскрольте вниз).

Отметим, данную запись сделано после переговоров Лаврова с алжирским коллегой Абделькадером Месахелем. Журналисты пытались приблизить микрофоны к россиянину, когда тот неожиданно схватил один из них и "поздоровался", как будто с протянутой рукой.

Скрин видео

Пользователи сети удивились такой выходке во время официальной встречи, неоднозначно отреагировав на шутку Лаврова.

"Давно так не смеялся", "Микрофон прямо в лицо тычут", "Могли бы и по лбу дать", "Сразу видно, что у него лучше рукой получается работать, чем ртом", "Видимо, привычка", "Викторович и у*бать мог этой палкой", "Дедушка старый, ему простительно", "Похоже на обезьяну с гранатой", "Как в баснях: "Мартышка и очки", "Лавров и микрофон"…" — пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Сергей Лавров оконфузился, поднимаясь на сцену для выступления на форуме перед тысячной аудиторией. Видео происходящего попало в сеть.

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