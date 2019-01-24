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''Могли бы и по лбу дать'': выходка Лаврова с микрофоном озадачила россиян

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В сети высмеяли поведение главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова, который "поздоровался" с микрофоном корреспондента.

Соответствующее видео появилось на странице в Twitter журналиста прокремлевского пула Дмитрия Смирнова (чтобы посмотреть ролик, поскрольте вниз).

Отметим, данную запись сделано после переговоров Лаврова с алжирским коллегой Абделькадером Месахелем. Журналисты пытались приблизить микрофоны к россиянину, когда тот неожиданно схватил один из них и "поздоровался", как будто с протянутой рукой.

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''Могли бы и по лбу дать'': выходка Лаврова с микрофоном озадачила россиян

Скрин видео

Пользователи сети удивились такой выходке во время официальной встречи, неоднозначно отреагировав на шутку Лаврова.

"Давно так не смеялся", "Микрофон прямо в лицо тычут", "Могли бы и по лбу дать", "Сразу видно, что у него лучше рукой получается работать, чем ртом", "Видимо, привычка", "Викторович и у*бать мог этой палкой", "Дедушка старый, ему простительно", "Похоже на обезьяну с гранатой", "Как в баснях: "Мартышка и очки", "Лавров и микрофон"…" — пишут в комментариях.

''Могли бы и по лбу дать'': выходка Лаврова с микрофоном озадачила россиян
''Могли бы и по лбу дать'': выходка Лаврова с микрофоном озадачила россиян
''Могли бы и по лбу дать'': выходка Лаврова с микрофоном озадачила россиян
''Могли бы и по лбу дать'': выходка Лаврова с микрофоном озадачила россиян
''Могли бы и по лбу дать'': выходка Лаврова с микрофоном озадачила россиян
''Могли бы и по лбу дать'': выходка Лаврова с микрофоном озадачила россиян
''Могли бы и по лбу дать'': выходка Лаврова с микрофоном озадачила россиян
''Могли бы и по лбу дать'': выходка Лаврова с микрофоном озадачила россиян

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Сергей Лавров оконфузился, поднимаясь на сцену для выступления на форуме перед тысячной аудиторией. Видео происходящего попало в сеть.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Сергей Лавров
Место
Россия
Теги
курьезНовости РоссииРоссиявидеосоцсети
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Нацисты вас не пускают к людям, под забор гадите?))) себе в рейтузы)))
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1
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
А кто эти люди которые постоянно смеются в сети?
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1
1
CARGO 100
CARGO 100
Захаров Дмитрий, у кого Радой рулит "справка", у кого президент пиджак в шаровары заправляет, у кого депутат ворует туалетную бумагу в туалете ПАСЕ ...
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3
2
Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
😂 Пользователи сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко, который, фотографируясь со спикером израильского парламента Юлием Эдельштейном, забыл поправить пиджак. Украинский общественный деятель Татьяна Монтян в своем Telegram написала, что Порошенко «заправил пиджак в трусы». Другие представители сетевого сообщества предположили, что Порошенко «покусал Саакашвили», который часто появлялся на публике в неряшливом виде. Часть интернет-аудитории обвинила присутствовавшую на фото супругу украинского лидера в том, что она не следит за мужем.
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3
1
Пигин Макс
Пигин Макс
Мельников Дмитрий, Тогда ещё Михуил покусал Климкина!
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1
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CARGO 100
CARGO 100
Мельников Дмитрий, он перед выборами им huй на стол выложит, а томосятины будут над Россией смеяться ...
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