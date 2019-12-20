"Много не пейте": Путин публично подколол Медведчука и Назарбаева. Видеофакт

Президент России Владимир Путин в пятницу, 20 декабря, во время встречи со своим кумом, украинским политиком Виктором Медведчуком, пошутил над ним и другими гостями.
Соответствующее видео опубликовала в Telegram-канале пропагандистка Ольга Скабеева (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Так, Путин пригласил на ужин после переговоров Медведчука, президента Узбекистана Шавката Мирзиеева и бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. "Мы сейчас можем подняться наверх и взять по бокалу шампанского", – сказал лидер РФ.
Путин подколол Медведчука и Назарбаева
Скриншот из видео
Уже направляясь в другую комнату, он обернулся к собеседникам и выдал, посмеиваясь: "Только много не пейте".
Как сообщал OBOZREVATEL, Путин провел с Медведчуком очередные газовые переговоры, выдвинув ультиматум по транзиту.
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