"Много не пейте": Путин публично подколол Медведчука и Назарбаева. Видеофакт

Президент России Владимир Путин в пятницу, 20 декабря, во время встречи со своим кумом, украинским политиком Виктором Медведчуком, пошутил над ним и другими гостями.

Соответствующее видео опубликовала в Telegram-канале пропагандистка Ольга Скабеева (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, Путин пригласил на ужин после переговоров Медведчука, президента Узбекистана Шавката Мирзиеева и бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. "Мы сейчас можем подняться наверх и взять по бокалу шампанского", – сказал лидер РФ.

Путин подколол Медведчука и Назарбаева Скриншот из видео

Уже направляясь в другую комнату, он обернулся к собеседникам и выдал, посмеиваясь: "Только много не пейте".

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин провел с Медведчуком очередные газовые переговоры, выдвинув ультиматум по транзиту.

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