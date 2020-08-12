Мне стыдно его носить, – народный артист Украины отказался от ордена Лукашенко

Российский дирижер и народный артист Украины Владимир Спиваков отказался от ордена, который ему вручил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Таким жестом музыкант поддержал белорусов, которые вышли на акции протеста, передает "Дождь".

"Мое сердце бьется в унисон с народом Республики Беларусь, правомерно требующим соблюдения элементарных прав и свобод, включая права на мирные протесты. Поэтому, в сложившейся ситуации, я вынужден отказаться от ордена, которым вы меня ранее наградили. Мне стыдно его носить, так как это связано с вашим правлением. Ваша „черная“ сила – это ваша огромная слабость. Люди рождаются для того, чтобы их любили, а не унижали, и, тем более, калечили. Вы, вероятно, слышали о том, что „плачущие утешатся“? Так и будет!", – говорится в открытом письме Спивакова.

Дирижер отметил, что орден ему вручили в 2014 году за заслуги в области благотворительности, а также в защите человеческого достоинства и прав граждан Беларуси.

"Видимо, в то время, эти понятия еще были вам близки. Сегодня я по-прежнему разделяю эти ценности, но не с вами, правителем, создавшим для своего народа условия жизни, несовместимые с гуманизмом и демократией", – подчеркнул Спиваков.

Указа о присвоении Спивакову Народного артиста Украины

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