Мне стыдно его носить, – народный артист Украины отказался от ордена Лукашенко
Российский дирижер и народный артист Украины Владимир Спиваков отказался от ордена, который ему вручил президент Беларуси Александр Лукашенко.
Таким жестом музыкант поддержал белорусов, которые вышли на акции протеста, передает "Дождь".
"Мое сердце бьется в унисон с народом Республики Беларусь, правомерно требующим соблюдения элементарных прав и свобод, включая права на мирные протесты. Поэтому, в сложившейся ситуации, я вынужден отказаться от ордена, которым вы меня ранее наградили. Мне стыдно его носить, так как это связано с вашим правлением. Ваша „черная“ сила – это ваша огромная слабость. Люди рождаются для того, чтобы их любили, а не унижали, и, тем более, калечили. Вы, вероятно, слышали о том, что „плачущие утешатся“? Так и будет!", – говорится в открытом письме Спивакова.
Дирижер отметил, что орден ему вручили в 2014 году за заслуги в области благотворительности, а также в защите человеческого достоинства и прав граждан Беларуси.
"Видимо, в то время, эти понятия еще были вам близки. Сегодня я по-прежнему разделяю эти ценности, но не с вами, правителем, создавшим для своего народа условия жизни, несовместимые с гуманизмом и демократией", – подчеркнул Спиваков.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Кандидат в президенты Александр Лукашенко в шестой раз "победил" на выборах с результатом 80,23%. Его главный оппонент Светлана Тихановская набрала около 10%, хотя оппозиционеры считают, что именно она выиграла выборы.
После закрытия избирательных участков 9 августа по всей стране начались протесты и жесткие задержания.
В Минске автозак въехал в толпу активистов. Сообщается о множестве пострадавших в ходе акций.
Акции продолжились и 10 августа. В столицу страны стянули еще больше военной техники, а также силовиков.
В КГБ заявили, что на Тихановскую готовилось покушение, которое удалось предотвратить.
Оппозиционерка подала жалобу в ЦИК и требует признать результаты голосования недействительными.
Евросоюз отказался признать победу Лукашенко на выборах.
10 августа МВД подтвердило первую жертву протестов.
Также МВД Беларуси сообщило о задержании "координаторов и спонсора" протестов в Минске.