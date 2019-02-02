''Мне противно!'' Потерявший семью при пожаре в Кемерово Востриков сбежал от Путина

Россиянин Игорь Востриков, у которого вся семья погибла при пожаре в торговом центре в Кемерово, уехал в США и теперь активно рассказывает, насколько лучшая там жизнь.

Видеообращение он выложил в своем Instagram. По его словам, уровень жизни американцев разительно отличается от того, как существуют россияне.

"В этом нет ничего нового, я не хочу сказать как тут хорошо, а у нас все плохо. Но мне противно смотреть, как нас обманывают. Я хочу, чтобы у всех людей была возможность жить комфортно. Мы ничем не хуже, чем Америка", – заявил Востриков.

Игорь Востриков Скриншот с видео

При этом, будучи в России, он выражал симпатию к президенту России Владимиру Путину и даже баллотировался в депутаты от "Единой России".

Как сообщал OBOZREVATEL, на стихийном митинге после пожара в Кемерово Востриков обвинил правительство в трагедии. Однако, после он изменил точку зрения. По словам россиянина, президент РФ в этом не виноват. Также ранее он назвал Путина царем.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.