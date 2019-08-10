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Митинг в Москве: появились показательные фото с высоты

4.6т Читать материал на украинском

В сети показали фото митинга из-за отказа в регистрации оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму в столице России с высоты.

Так, журналист Илья Варламов продемонстрировал снимок в своем Twitter, и с иронией прокомментировал: "Ох, опять никто не пришел!".

Отметим, что на проспекте Сахарова, где проходит акция протеста, весьма многолюдно. На входе толпится огромная очередь. Не все они успеют пройти до 16:00. По данным "Белого счетчика", на митинг пришли 28,1 тыс. человек.

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Фото митинга в Москве 10 августа с высоты

Фото митинга в Москве 10 августа с высоты

Twitter Ильи Варламова

Фото митинга в Москве 10 августа с высоты

Фото митинга в Москве 10 августа с высоты

Twitter Ильи Варламова

Фото митинга в Москве 10 августа с высоты

Фото митинга в Москве 10 августа с высоты

MDK

По данным полиции, на проспекте собралось сейчас 15 тыс. человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве на акции протеста из-за отказа в регистрации оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму был замечен украинский флаг.

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Тема
Протесты в России
Персона
Илья Варламов
Место
Россия Москва
Тег
Новости России
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Павлович Антон
Павлович Антон
Сколько английских шпионов, козлорылые фас!
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Sergeev Sergey
Sergeev Sergey
Вам то какое дело до митингов в Москве, своих клоунов не хватает?
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Интересно, если из этого количества исключить тех, кого этот вопрос вообще никак не касается и которые не вкуривают о чем вообще речь т.е. приезжих, заробитчан, гасторбайтеров и прочих, сколько тут МОСКВИЧЕЙ? Судя по репортажу Дождя, москвичами являются только организаторы и полиция!
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