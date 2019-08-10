Митинг в Москве: появились показательные фото с высоты

В сети показали фото митинга из-за отказа в регистрации оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму в столице России с высоты.
Так, журналист Илья Варламов продемонстрировал снимок в своем Twitter, и с иронией прокомментировал: "Ох, опять никто не пришел!".
Отметим, что на проспекте Сахарова, где проходит акция протеста, весьма многолюдно. На входе толпится огромная очередь. Не все они успеют пройти до 16:00. По данным "Белого счетчика", на митинг пришли 28,1 тыс. человек.
Фото митинга в Москве 10 августа с высоты
Twitter Ильи Варламова
Фото митинга в Москве 10 августа с высоты
Twitter Ильи Варламова
Фото митинга в Москве 10 августа с высоты
MDK
По данным полиции, на проспекте собралось сейчас 15 тыс. человек.
Опять никто не пришёл pic.twitter.com/iZwFp8eZMR— Илья Варламов (@varlamov) August 10, 2019
Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве на акции протеста из-за отказа в регистрации оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму был замечен украинский флаг.
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