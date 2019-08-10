Митинг в Москве: появились показательные фото с высоты

В сети показали фото митинга из-за отказа в регистрации оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму в столице России с высоты.

Так, журналист Илья Варламов продемонстрировал снимок в своем Twitter, и с иронией прокомментировал: "Ох, опять никто не пришел!".

Отметим, что на проспекте Сахарова, где проходит акция протеста, весьма многолюдно. На входе толпится огромная очередь. Не все они успеют пройти до 16:00. По данным "Белого счетчика", на митинг пришли 28,1 тыс. человек.

Фото митинга в Москве 10 августа с высоты Twitter Ильи Варламова

Фото митинга в Москве 10 августа с высоты Twitter Ильи Варламова

Фото митинга в Москве 10 августа с высоты MDK

По данным полиции, на проспекте собралось сейчас 15 тыс. человек.

Опять никто не пришёл pic.twitter.com/iZwFp8eZMR — Илья Варламов (@varlamov) August 10, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве на акции протеста из-за отказа в регистрации оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму был замечен украинский флаг.

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