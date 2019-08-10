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Митинг в Москве: начались первые задержания

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На митинге за свободные выборы в Мосгордуму, который проходит в Москве на проспекте академика Сахарова, полицейские задержали первого участника акции протеста.

(OBOZREVATEL также ведет онлайн-трансляцию протестов в России – все подробности, фото и видео смотрите здесь)

Митинг в Москве

Митинг в Москве

Молодого человека с листовками, в футболке с надписью "Свободу Егору Жукову" отвезли в ОВД "Басманный" для проверки документов и взятия объяснений. Полицейские собираются выяснить, где задержанный взял листовки.

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Тема
Протесты в России
Место
Россия Москва
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