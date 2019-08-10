Митинг в Москве 10 августа: прямая трансляция

В субботу, 10 августа, в Москве состоится митинг "Вернем себе право на выборы". Несмотря на то, что он официально согласован, в столицу России уже массово стягивают силовиков.
Это уже третья попытка российских активистов и оппозиционеров добиться у власти разрешения оппозиционным кандидатам избираться в Мосгордуму. Начало митинга заявлено на 14:00 на проспекте академика Сахарова.
Предлагаем вашему вниманию видео трансляций митинга:
(OBOZREVATEL также ведет онлайн-трансляцию протестов в России – все подробности, фото и видео смотрите здесь)
Напомним:
Акции протеста в Москве начались после того, как городская избирательная комиссия отказалась регистрировать кандидатами на выборы в Мосгордуму 18 независимых кандидатов, в том числе, соратников оппозиционера Алексея Навального.
В субботу, 27 июля, в Москве собрался мирный митинг. Силовики жестко разогнали участников акции: людей толкали и били дубинками, заламывали руки, тянули по асфальту.
В Совете Европы осудили Россию за массовые задержания и жестокий разгон митинга.
МИД Украины назвало Россию страной-изгоем за насилие над участниками мирного протеста.
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