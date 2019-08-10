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Митинг в Москве 10 августа: прямая трансляция

3.9т Читать материал на украинском

В субботу, 10 августа, в Москве состоится митинг "Вернем себе право на выборы". Несмотря на то, что он официально согласован, в столицу России уже массово стягивают силовиков.

Это уже третья попытка российских активистов и оппозиционеров добиться у власти разрешения оппозиционным кандидатам избираться в Мосгордуму. Начало митинга заявлено на 14:00 на проспекте академика Сахарова.

Предлагаем вашему вниманию видео трансляций митинга:

(OBOZREVATEL также ведет онлайн-трансляцию протестов в России – все подробности, фото и видео смотрите здесь)

Напомним:

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Тема
Протесты в России
Место
Россия Москва
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