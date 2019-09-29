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29 сентября • обновлено в 23:20
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"Митинг тает под дождем": прихвостни Путина высмеяли новую акцию в Москве

3.3т Читать материал на украинском

Сторонники президента России Владимира Путина раскритиковали согласованную акцию протеста "Отпускай" в поддержку фигурантов "московского дела", которая состоялась в столице РФ 29 сентября.

В частности, в Telegram-канале с названием "ОПЕР Слил" пошутили, что "митинг таял под дождем как сахар".

"Такое ощущение, что Навальный деньги на митинг прогулял в отпуске", – заявил Telegram-канал "Кремлевская прачка". Его авторы удивились, что акция собрала всего 20 тысяч участников.

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Протест 29 сентября

Протест 29 сентября

DW

Напомним, митинг незарегистрированной Либертарианской партии России (ЛПР) согласовали власти. Детально о протесте читайте в онлайн-трансляции OBOZREVATEL.

"Это акция поддержки фигурантов "московского дела", которые получили реальные сроки по выдуманным обвинениям", – пояснили организаторы.

"Митинг тает под дождем": прихвостни Путина высмеяли новую акцию в Москве

Скриншот

"Митинг тает под дождем": прихвостни Путина высмеяли новую акцию в Москве

Скриншот

"Митинг тает под дождем": прихвостни Путина высмеяли новую акцию в Москве

Скриншот

"Митинг тает под дождем": прихвостни Путина высмеяли новую акцию в Москве

Скриншот

"Митинг тает под дождем": прихвостни Путина высмеяли новую акцию в Москве

Скриншот

"Митинг тает под дождем": прихвостни Путина высмеяли новую акцию в Москве

Скриншот

"Митинг тает под дождем": прихвостни Путина высмеяли новую акцию в Москве

Скриншот

"Митинг тает под дождем": прихвостни Путина высмеяли новую акцию в Москве

Скриншот

"Митинг тает под дождем": прихвостни Путина высмеяли новую акцию в Москве

Скриншот

"Митинг тает под дождем": прихвостни Путина высмеяли новую акцию в Москве

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Особый резонанс получило дело Павла Устинова. 16 сентября стало известно, что суд в Москве приговорил актера на 3,5 года колонии общего режима якобы за нанесение физического ущерба бойцу ОМОНа во время акции 3 августа.

  • Решение судебного органа вызвало волну негодования в сети. Позже российские звезды устроили в соцсетях массовую акцию в поддержку актера.

  • За Устинова заступились Ксения Собчак, Кристина Асмус, Елизавета Боярская, Сергей Лазарев, Сергей Шнуров, МАксим Галкин, Влад Топалов и многие другие.

  • 20 сентября Мосгорсуд по ходатайству Генпрокуратуры РФ изменил Устинову меру пресечения с заключения под стражей на подписку о невыезде.

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Тема
Протесты в России
Место
Россия Москва
Теги
протесты в Москве протест митинг фотографии политика
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Дудко Олег
Дудко Олег
Да, скучно, ни тебе горящих покрышек, ни убитых полицейских. Не умеют в России протестовать, не Европа вообще.
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Дудко Олег, дикость и ущербность
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Свиньи здесь перемогой не пахнет.Анальный пошёл на член спать.
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