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16 мая • обновлено в 02:58
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Саша Сотник
Саша Сотник
Российский журналист Все статьи автора

Мистическая канитель охватила Кремль

72.9т

Сначала бандитов интересовали деньги, и они получили эти деньги. Потом им понадобилась власть, и они её захватили. Обладая первым и вторым, они научились конвертировать одно в другое по принципу круговорота воды в природе – с поправкой на русскую кислотную среду.

Потому и подыхает на этой территории все нормальное, и передовое никак не приживается. Либо утекает, либо разбредается по могилам. Выбор невелик. И что же еще могло заинтересовать пресыщенных деньгами и властью питерских Шариковых, победивших на 1/7 части суши? - верно: вечная жизнь. А если не вечная, то максимально долгая. А тут без генетики не обойтись. Кому пуля на Москворецком мосту, кому – "Новичок" в Солсберри, а этим – долгую жизнь подавай. Лет этак на 150 – 200. Ибо не надышатся никак, крысы питерские. Столько наворовали, что хочется блаженствовать еще и еще. И поэтому обе дочери Путина отныне занимаются наиболее насущным вопросом – генетикой, а теперь еще к данной теме подключили самого Сечина. Узнай об этом Вавилов – наверное, сам бы себя к стенке поставил и застрелил. Ибо как представишь омолодившегося Игоря Ивановича с животом, наполненным нефтью – так и попросишь судьбу-индейку завершить свой грешный жизненный цикл.

Но это – удел слабаков, отягощенных совестью, и не отменит того факта, что дочь Путина - Мария Воронцова - станет куратором проекта по генетическому анализу россиян. По замыслу будущих долгожителей, "Роснефть" до 2027 г. должна вложить в проект до $1 млрд. Центр планируется построить на Воробьевых горах, рядом с долиной МГУ, в создании которой участвует компания "Иннопрактика". А руководителем этой компании является Катерина Тихонова – вторая дочь Путина. Вот такой "Путловский ковчег" собираются построить сами для себя грязные князи питерской подворотни.

Они не хотят умирать по двум причинам: во-первых, надо, действительно, потратить львиную долю наворованного: зря, что ли, столько бабла натырили? А, во-вторых, они дико боятся смерти. И не то, чтобы верили в Бога, зато в существование чертей они верят безусловно, ибо сами ими же и являются. И сектантские обряды совершают, и в черных мессах участвуют, и даже жертвоприношений не чураются. И не факт – что обходится без человеческой крови. С другой стороны, после расстрела детей в Беслане и бесчеловечных бомбежек в Сирии – и не хочешь, а поверишь в опосредованный характер человеческих жертвоприношений кремлевской секты Сатаны.

Именно этой приверженностью к мистическим обрядам и объясняется болезненная реакция Путина и его окружения на появление якутского шамана Габышева, взявшего в руки бубен с целью изгнать плешивца из Кремля. Можно даже смеяться, но это – факт: Путина в Кремле нет. Даже появившись 9 мая в Александровском саду, царёк не решился заехать на рабочее место – укатился на мудях обратно в Ново-Огарёво. Поговаривают и еще о двух нехороших "знаках судьбы". Якобы несколько дней назад, так и не выдержав нагрузки на организм, вслед за поскользнувшимся "хоккеистом", отошел в мир иной самый похожий на Путина экземпляр – тот, что посещал больничку в Коммунарке. Там он и заразился. Так и сгорел на работе, отягощенный диабетом, умноженным на коронавирус. А еще ходят слухи, что в подмосковном Пушкино умер двойник Дмитрия Медведева. Впрочем, последний вряд ли кого интересует. Все взоры обращены в сторону бункера, где старцы вперемешку с астрологами ждут своего часа, пока Путин отдает приказ: "Заколоть шамана психотропными, дабы до бубна не дотянулся…" Ирония реальности заключается в том, что Габышев, действительно, превратился в сакральную фигуру, отняв эту самую сакральность у Путина. Если кому в народе и будут сочувствовать – то именно ему, а не кремлевской крысе.

Россия – страна мистическая, наполненная недобрыми знаками и счастливыми озарениями, что тотчас затмеваются историческим трагизмом. И здесь логичнее появление шамана-освободителя, нежели цивилизованного политика европейского типа. Шаман – как вождь всея угнетенного, поднимающий "глубинный народ" с самого дна на волне возмущенного разума – это нормально для России XXIвека, ибо она до сих пор ментально пребывает в XII. И Путин, напуганный природной силой, умноженный на социальный потенциал якутского персонажа, вовлекается в эту игру, совершая одну ошибку за другой. Владимир Ильич Габышев фронтально наступает на дряхлеющую фигуру недо-Распутина, ощетинившегося дубинками фашиствующих полицаев. Но и они не спасают, и стареющий пахан все чаще обращается к потусторонним силам, ища поддержку у прикормленных старцев. Последние охотно пользуются царской благосклонностью и не перестают давать дикие советы, влияя уже и на кадровые решения. С Патриархом у Путина не сложилось, их размолвка перешла в область вражды, и любая новость о кашле Гундяева воспринимается в бункере как благая весть. А Гундяев, действительно, закашлял, и температура повысилась – настолько, что митрополит Тихон встал на низкий старт.

Вся эта мистическая канитель не стоила бы выеденного яйца, если бы не чумная повестка дня с реальной опасностью умерщвления трети населения России. Ведь после того, как Путин объявил о поэтапном "выходе из режима самоизоляции" - плебс все воспринял буквально: "Ура! Коронавируса больше нет! Вперед, на работу, по магазинам, по друзьям, и с крепкими обнимашками!.." Эти обнимашки грозят закончиться постелью в казенном доме – разумеется, если скорая соизволит приехать. В противном случае, россияне будут умирать дома. А в Свидетельстве о смерти напишут, что это была "внебольничная пневмония". Потому что официально коронавирус уже побежден, и умирать от него не положено. Даже Мария Захарова возмущена выходками американских газетчиков: пишут, понимаешь. Ничего мы не скрываем! И наши данные по короне – самые честные, как результаты выборов Путина! Посмотрите в его рыбьи глаза, всей душой Буша посмотрите – и вы поймете: этот всех отправит в рай, а сам забьется в узкую щель бункера и будет до посинения ждать, когда генетики принесут ему молодильное яблочко. Тихо будет сидеть, вздрагивая от каждого удара в бубен.

Страшнее живого гражданина Габышева может быть только мертвый шаман. Ведь если Пу его уконтрапупит – тому даже броневичок до Москвы не придется арендовать. Он, по канонам, за доли секунды до "Окурка" долетит. И непременно погасит.

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Автор
Саша Сотник Саша Сотник
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Источник
Источник: sotnik-tv.com
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