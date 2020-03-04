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4 марта • обновлено в 09:46
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Мишустин запретил вывозить из России маски от коронавируса. Документ

1.8т
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В России из-за угрозы распространения смертельного коронавируса запретили до 1 июня 2020 года вывозить из страны медицинские маски.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба российского правительства.

"В целях защиты интересов российских граждан подписанным постановлением введен временный запрет на вывоз из России отдельных видов продукции, за исключением вывоза такой продукции для оказания международной гуманитарной помощи, а также вывоза физическими лицами для личного использования материалов и предметов одноразового употребления, относящихся к этой продукции", – говорится в сообщении.

Михаил Мишустин

Михаил Мишустин

Также в перечень продукции со временным ограничением на вывоз оказались защитные респираторы и очки, маски с противоаэрозольными фильтрами, комбинезоны и костюмы химзащиты, бахилы, маски, бинты, вата и марля, некоторые дезинфицирующие и противовирусные средства, медицинские перчатки и халаты.

Распоряжение правительства РФ

Распоряжение правительства РФ

Скриншот

Распоряжение правительства РФ

Распоряжение правительства РФ

Скриншот

Распоряжение правительства РФ

Распоряжение правительства РФ

Скриншот

Распоряжение правительства РФ

Распоряжение правительства РФ

Скриншот

Распоряжение правительства РФ

Распоряжение правительства РФ

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве, по неофициальным данным, зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Персона
Михаил Мишустин
Место
Россия
Тег
Новости России
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Ирис Ирис
Ирис Ирис
Обоз, вы д е б и л ы? Какие "маски от короновируса"? Ох безграмотность селюковская.
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1
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Какие такие "маски от коронавируса"?
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3
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Кристина Стефанова, Не обращай внимания на заголовок, это для хoхлов, они все равно дальше не читают)
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1
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Газмяс Омский
Газмяс Омский
И это правильно.
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