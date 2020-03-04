Мишустин запретил вывозить из России маски от коронавируса. Документ

В России из-за угрозы распространения смертельного коронавируса запретили до 1 июня 2020 года вывозить из страны медицинские маски.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба российского правительства.

"В целях защиты интересов российских граждан подписанным постановлением введен временный запрет на вывоз из России отдельных видов продукции, за исключением вывоза такой продукции для оказания международной гуманитарной помощи, а также вывоза физическими лицами для личного использования материалов и предметов одноразового употребления, относящихся к этой продукции", – говорится в сообщении.

Михаил Мишустин

Также в перечень продукции со временным ограничением на вывоз оказались защитные респираторы и очки, маски с противоаэрозольными фильтрами, комбинезоны и костюмы химзащиты, бахилы, маски, бинты, вата и марля, некоторые дезинфицирующие и противовирусные средства, медицинские перчатки и халаты.

Распоряжение правительства РФ Скриншот

Распоряжение правительства РФ Скриншот

Распоряжение правительства РФ Скриншот

Распоряжение правительства РФ Скриншот

Распоряжение правительства РФ Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве, по неофициальным данным, зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом.

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