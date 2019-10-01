В сети появился текст так называемой формулы Штайнмайера, которая должна быть подписана в Минске Трехсторонней контактной группой.

Задание, которое ставит перед собой Российская Федерация – это развал Украины с дальнейшим присоединением к новому "союзному" государству некоторых наших городов и областей.

Планы, которые ставит перед собой Россия на среднесрочную перспективу – присоединение Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской, Запорожской и Одесской областей.

Это задание они ставили перед собой в 2014 году, когда создавали проект "Новороссия". Тогда у них не получилось, они не были готовы. Сейчас же они фактически готовятся к возможной военной агрессии, причем, к очень мощной.

В Украине все их планы озвучивает господин Медведчук, кум Путина. Недавно он выступал в Европарламенте и озвучил политические цели, которые они хотят достичь: они хотят создать основания для проведения местных референдумов, чтобы децентрализованные территории Украины, которые имеют особый статус, могли самоопределиться.

Владимир Путин на учениях "Центр-2019" Официальный сайт президента России

Предоставляя особый статус Донецкой и Луганской областям, оккупированным территориям, создается прецедент. А дальше РФ будет пытаться сделать всё, чтобы этот процесс распространился.

Они ведут подрывную деятельность в разных областях Украины – и в Одесской области, и в Харьковской области, и на Закарпатье, - используя различные методы. Они используют даже зарубежных спикеров, которые позволяют себе делать абсолютно несусветные для дипломатов заявления о возможности присоединения тех или иных территорий Украины к другим государствам.

Таким образом, создаются предпосылки для военной агрессии. А она происходит не только в военной плоскости. Генштаб РФ в последнее время всё больше использует измененную известную фразу военного теоретика барона Карла фон Клаузевица. Тот говорил, что "война – это продолжение политики другими методами". А Генштаб РФ в последнее время отвечает на это, что политика – это продолжение войны другими методами.

Фактически Кремль использует политическую ситуацию в Украине, в частности, приведения в парламент господина Медведчука, давления иностранных партнеров на Украину – для создания основ для федерализации Украины.

Но это будет не федерализация по типу США или Германии, в чем нас пытаются убедить апологеты "русского мира". Это будет расчленение Украины и попытка создания здесь нескольких автономий, которые затем, в определенной ситуации, могут принять решение о выходе из Украины и присоединении к новому "союзному государству".

Для этого расширяются культурные связи с Россией, для этого российский бизнес максимально интегрируется в украинский, для этого создаются пророссийские политические партии и общественные организации. Для этого нам пытаются навязать возобновление гастролей российских артистов в Украине. Для этого нам пытаются навязать идею восстановления авиасообщения с РФ и средств коммуникации.

Все это – составляющая интеграции части территории Украины в новое "союзное государство".

Почему части? Потому что очевидно, что западная Украина никогда не пойдет в Россию. Россияне давно считают, что ошибкой Сталина было присоединение этих территорий, которые культурно и ментально очень далеки от россиян, что фактически создало основания для развала Советского Союза.

Поэтому сейчас Кремль будет пытаться осуществить интеграцию украинских территорий, но без западных областей.

Реализация этого плана может продолжаться и 5, и 10 лет. Для геополитики это вообще не срок.

Что касается плана Штайнмайера, то на самом деле его не существует. Даже сам Штайнмайер не знает, что есть такой план. То, что называют "планом Штайнмайера" – это фактически основания для капитуляции Украины перед Россией на ее условиях.

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