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Мирослав Гай
Мирослав Гай
Офицер, волонтер, военный журналист Все статьи автора

Зеленский поможет Кремлю победить

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что готов дать откровенное интервью российским журналистам.

С 2016 года все здания федеральных телеканалов Российской Федерации или, по крайней мере, большинство, стали объектами стратегической инфраструктуры министерства обороны РФ.

В Российской Федерации существует Доктрина информационной безопасности. Это очень важный документ. Наверное, второй по значимости после Военной доктрины. Он регламентирует военные действия России в информационной сфере.

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Там очень четко прописаны понятия "информационная война", "информационное противодействие". Например, еще в 2000 году в документе было сказано: "активное информационное противоборство, дезориентация общественного мнения в отдельных государствах и мнения мирового сообщества в целом, стремление сторон к дезорганизации систем государственного военного управления".

Это их позиция по ведению войны, сформулированная еще 10 лет назад. То есть в определенные периоды они себе разрешают заниматься дезориентацией мнения мировой общественности. Об этом говорится в официальных документах.

У нас все удивляются – дескать, как они себе такое позволяют? А они себе позволяют.

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Далее. В Доктрине информационной безопасности РФ прописано, что субъектами, которые ее выполняют, являются все федеральные телеканалы Российской Федерации, все СМИ, в которых есть российский капитал, в том числе частный, и все российские СМИ за рубежом.

С одной стороны, мы видим: нормативные документы России говорят, что в случае подготовительного периода к войне, угрожающего периода или непосредственно войны они могут себе позволить дезориентацию мировой общественности и центров управления противника.

С другой стороны, мы видим, что российские федеральные телеканалы являются субъектами выполнения Доктрины информационной безопасности РФ.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Україна Нова

Поэтому контакт с российским СМИ – это фактически контакт с противником. Целесообразно ли на это идти? Все зависит от того, какую цель преследует Верховный главнокомандующий воюющей страны.

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Если это просто наивность, если он думает, что в этом нет ничего страшного, просто пообщался со СМИ и всё, то я поясню, что такие интервью могут быть использованы россиянами множеством способов.

Например, для демонстрации мировой общественности и населению России, что на самом деле никакой войны или конфликта между Россией и Украиной нет. В последнее время с этой целью они очень часто используют разные гуманитарные акции. Например, недавнее интервью Путина и Медведчука Оливеру Стоуну, разнообразные культурные мероприятия – демонстрация фильмов, концерты и так далее. Или конкурсы красоты с участием украинских девушек. Всё это они используют как рычаги пропаганды или способы введения в заблуждение противника.

Они демонстрируют, что якобы войны между Россией и Украиной нет.

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Зачем это делается? Это делается для того чтобы доказать мировой общественности, что в Украине – внутренний гражданский конфликт. "Нас там нет".

И вот завтра все увидят, как Владимир Зеленский дает интервью российским СМИ, которые до этого 5 лет были запрещены в Украине и которые назывались пропагандистскими. Это будет прекрасный повод показать: "смотрите, мы не пропагандисты, войны в Украине нет. Это всё "партия войны", это проклятый Порошенко. А вот Медведчук, вот политические узники наподобие Ефремова, вот украинский президент, который преспокойно по-русски общается с российскими СМИ".

Это их цель. Они ее достигают, и мы проигрываем. К сожалению.

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Мирослав Гай Мирослав Гай
Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт российская пропаганда
Персоны
Владимир Путин Владимир Зеленский Виктор Медведчук Александр Ефремов
Место
Украина
Тег
Новости России
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