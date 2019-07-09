Кандидат в народные депутаты Надежда Савченко намерена поехать на оккупированную территорию Донецкой области для проведения агитации.

По моему мнению, хотя это мнение и не является экспертным, Надежду Савченко нельзя считать адекватным, психически здоровым человеком. Я не знаю, что с ней делали в плену, применяли ли к ней какую-то фармакологию, чтобы сломать. Или, возможно, это влияние чего-то еще. Но даже ее предыдущие действия – подготовка покушений и массовых убийств в Киеве – показали, что она является человеком недостаточно адекватным.

Что касается ее поездки на Донбасс, то хочу напомнить, что люди, проживающие на оккупированных территориях, не имеющие справки переселенца, не смогут принять участие в голосовании. Для этого они должны не только выехать с оккупированной территории, но и получить эту справку и специальный открепительный талон. Так делают все переселенцы. Других возможностей для голосования нет.

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Но я уверен, что кто-то ее надоумил так делать. Если искать в этом безумстве какую-то логику, то я могу предположить, что, возможно, это определенный первый шаг, повод для будущей информационной бомбы о том, что нужно предоставить право голосовать на оккупированных территориях.

Проконтролировать этот процесс украинская власть будет не в состоянии. Учитывая то, что президент Зеленский и его молодая команда часто не руководствуются государственными интересами, то могут и разрешить голосовать. И тогда россиянам и непосредственно Путину, который является конечным бенефициаром всей этой истории, удалось бы использовать жителей Донбасса для манипуляций и влияния на принятие решений в Украине. Мы же понимаем, что в ситуации, когда над головой стоят российские автоматчики и всем руководят оккупационные администрации, выбор всегда будет в правильную для Кремля сторону.

Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета Официальный сайт президента РФ

Но это промежуточная цель. Конечная цель Российской Федерации – создание нового союзного государства с полным уничтожением независимости Украины. Но в Кремле также понимают, что западная Украина, которая находится ближе к Европе – Львов, Закарпатье, Ивано-Франковск, Ривне – никогда не согласятся пойти под Россию. Соответственно, они понимают: если они будут предпринимать агрессивные действия по присоединению Украины, эти территории никогда не удастся присоединить, сохранив хотя бы видимость легитимности процесса, как они делали в Крыму и на Донбассе.

Как им можно отделить эти территории от всей Украины? Как и в Крыму, предоставить им право иметь собственные парламенты. А это возможно, сделав Украину федеративной.

Поэтому цель Кремля на ближайшие 5 лет – протолкнуть федерализацию Украины, создать небольшие парламенты и конституции в регионах, предоставить возможность самоопределения. Далее – путем военного, информационного, экономического влияния произвести целый ряд масштабных мероприятий по отделению от Украины этих территорий. Вплоть с введением российских войск. Известно, что Россия уже отстроила инфраструктуру на Харьковском и Мариупольском направлении.

Учитывая, что, по нашим данным, в Харькове уже происходил "сходняк" преступников, воров в законе, которые прибывали туда из России, есть подозрение, что наметился передел.

Все эти процессы происходят параллельно.

Надежда Савченко twitter.com

Конечно, Надежда Савченко не является игроком. Она является информационным поводом. Так как всерьез ее никто не воспринимает – она же не Медведчук, - Савченко имеет возможность выносить в информационное пространство проблемные для России вопросы, которые должны стать дополнительным пазлом, чтобы затем из этих пазлов Кремль мог склеить свою большую картину – картину по лишению Украины субъектности, по ее федерализации с последующим развалом государства.

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