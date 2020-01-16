Мир ждет страшная напасть, а Россию проблемы: племянник Ванги озвучил ее пророчество

Племянник болгарской прорицательницы Ванги Стоян Стоянови озвучил неизвестные ранее пророчества своей родственницы о судьбе России и человечества в целом.

Об этом он рассказал в эфире российского ток-шоу "Пусть говорят". Он сообщил, что Ванга не часто затрагивала темы политики, однако ему удалось узнать от нее "о будущем мира, болезнях и многих других вещах".

По его словам, Ванга точно предсказала распад СССР еще в начале перестройки. Затем она предрекла России огромные проблемы и последующее возрождение.

Племянник Ванги озвучил ее пророчество

"Она сказала, что у России будет много проблем, но Россия будет возрождаться. Она сказала, что будет время, когда о России будут говорить не "Россия", а "О, Руссия" – то есть, с огромным уважением к русскому народу", – сказал родственник Ванги.

Также он сообщил, что прорицательница предрекала смерть одному из родственников от злокачественной лейкемии, после чего ученые, по ее словам, откроют лекарство от онкологии, но человечество ожидает более страшная напасть.

"Плохо то, что она замолчала и сказала, что после рака будет еще болезнь страшнее, как человек стоит, так и будет распадаться, и его иммунная система потеряется. Наверно, это было про СПИД. В природе есть баланс между болезнями и лекарствами", – отметил Стоянов.

Как ранее писал OBOZREVATEL, российские пропагандистские СМИ начали активно распространять псевдопророчество прорицательницы Ванги о том, что в 2019 году президент России Владимир Путин якобы присоединит к стране-агрессору "братские" народы.

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