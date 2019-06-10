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/Новости России

"Мир у опасной черты": Путин сделал угрожающее заявление

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Президент России Владимир Путин призвал мировое сообщество искать альтернативы росту конфронтации.

Текст послания лидера Кремля зачитал участникам международного научно-экспертного форума его помощник Юрий Ушаков, передает ТАСС.

"Важно сообща искать реальные, жизнеспособные альтернативы усилившейся конфронтации, грубому, эгоистичному продавливанию рядом стран своих политических и экономических интересов, в частности путем санкций и торговых войн", — подчеркнул российский президент.

Владимир Путин

Владимир Путин

gazeta.ru

По его словам, мир находится у "опасной черты", международные отношения "лихорадит".

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Путин заявил, что требуется найти конструктивные решения проблем международной безопасности и деградации системы контроля над вооружениями.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин сделал громкое заявление, отметив, что Украина сформировалась "на краю Российской империи".

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Решетников Александр
Решетников Александр
ОБОЗ, почему отчество своего светоча не разу не упомянули? И в заметке не достаточно четко прослеживается стиль "на коленях". Ужо я вам!
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Ященко Олег
Ященко Олег
Пидрыло говорит о международной безопастности, а у самого кольцо от гранаты сюищ жопы выглядывает.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
То что шумеры обос...лись, это ещё не значит что Путин угрожал))))))))
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