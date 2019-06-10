"Мир у опасной черты": Путин сделал угрожающее заявление

Президент России Владимир Путин призвал мировое сообщество искать альтернативы росту конфронтации.

Текст послания лидера Кремля зачитал участникам международного научно-экспертного форума его помощник Юрий Ушаков, передает ТАСС.

"Важно сообща искать реальные, жизнеспособные альтернативы усилившейся конфронтации, грубому, эгоистичному продавливанию рядом стран своих политических и экономических интересов, в частности путем санкций и торговых войн", — подчеркнул российский президент.

Владимир Путин gazeta.ru

По его словам, мир находится у "опасной черты", международные отношения "лихорадит".

Путин заявил, что требуется найти конструктивные решения проблем международной безопасности и деградации системы контроля над вооружениями.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин сделал громкое заявление, отметив, что Украина сформировалась "на краю Российской империи".

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