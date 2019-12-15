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15 декабря • обновлено в 14:23
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Минские соглашения: Кремль выдвинул Украине наглый ультиматум по "Л/ДНР"

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Для внесения изменений в Минские соглашения президенту Украины Владимиру Зеленскому необходима совместная работа с главарями так называемых ДНР и ЛНР.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет "Взгляд". По его словам, если президент Украины Владимир Зеленский хочет решить конфликт на Донбассе, для этого "необходимо доминирование на политической арене страны".

Минские соглашения: Кремль выдвинул Украине наглый ультиматум по "Л/ДНР"

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Издание отмечает, что ранее Зеленский выразил желание внести изменения в Минские соглашения. В первую очередь его предложения касались восстановления контроля Украины над границей территории страны.

"Киев давно настаивает на изменении Минских соглашений в части контроля на границе, требуя передать его Киеву до выборов в Донбассе. На саммите в "нормандском формате" лидеры четырех стран в итоге выступили с заявлением в поддержку Минска-2", – отмечает издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, на саммите "нормандской четверки" в Париже стороны не подписали ни одного документа.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Минские договоренности
Персоны
Дмитрий Песков Владимир Зеленский
Место
Россия
Теги
Новости ДНР Новости ЛНР
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
И в чем наглость?
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