Для внесения изменений в Минские соглашения президенту Украины Владимиру Зеленскому необходима совместная работа с главарями так называемых ДНР и ЛНР.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет "Взгляд". По его словам, если президент Украины Владимир Зеленский хочет решить конфликт на Донбассе, для этого "необходимо доминирование на политической арене страны".

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Издание отмечает, что ранее Зеленский выразил желание внести изменения в Минские соглашения. В первую очередь его предложения касались восстановления контроля Украины над границей территории страны.

"Киев давно настаивает на изменении Минских соглашений в части контроля на границе, требуя передать его Киеву до выборов в Донбассе. На саммите в "нормандском формате" лидеры четырех стран в итоге выступили с заявлением в поддержку Минска-2", – отмечает издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, на саммите "нормандской четверки" в Париже стороны не подписали ни одного документа.

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