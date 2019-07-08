Мимо пробок: кортеж Жириновского промчался по "встречке" в Москве

Кортеж скандального российского политика Владимира Жириновского проехался по встречной полосе Кутузовского проспекта в Москве.

Об этом информируют очевидцы в Telegram-канале Mash (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Владимир Вольфович не самый законопослушный участник движения на свете. Кортеж Жириновского попадается на правонарушениях, получает административки, да и мигалки по закону у него тоже нет", — говорится в сообщении.

Кортеж Жириновского проехался по встречке в Москве Скриншот

Момент, когда автомобиль Maybach депутата нелегитимной Госдумы проехал по разделительной полосе мимо пробки на проспекте зафиксировали на видео. Кроме того, против лидера ЛДПР подали заявление в Управление ГИБДД Москвы.

"Есть ощущение, что лидер ЛДПР нарушать все-таки не перестанет", — подытожил автор поста.

Кортеж Жириновского Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось видео, на котором скандальный российский политик Владимир Жириновский ходит по Красной площади в Москве и раздает людям деньги.

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