"Это сифилис!" Одиозный депутат Госдумы в преддверии популярного праздника напугал россиян

Одиозный депутат Государственной Думы России Виталий Милонов сравнил праздник Хэллоуин (он же День Всех Святых) с сифилисом.
Он выступил категорически против того, чтобы отмечать этот день, назвав его совершенно искусственно навязанным русскому человеку, передает Life (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
"Это вирус, это такой сифилис, который пришел к нам и от которого нужно лечиться. Не нужно заменять сифилис чем-то другим", – заявил Милонов.
Журналисты назвали депутата "одним из самых убежденных противников празднования Хэллоуина в стране".
"Ежегодно в преддверии праздника он организует рейды, круглые столы и пресс-конференции, на которых убеждает россиян отказаться от этой традиции и не приучать к ней своих детей. Парламентарий не теряет надежды, что Хэллоуин можно будет законодательно запретить в России", – отмечается в материале.
Виталий Милонов
АиФ
"Хэллоуин – это праздник поклонения темным силам, а российское законодательство предписывает, что эти праздники проводиться не могут, особенно в общественных местах", – считает Милонов.
"Это глупая, заимствованная безмозглыми поклонниками "Макдоналдса" традиция, не имеющая никаких исторических корней в России", – добавил он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В апреле текущего года Милонова избили на штрафстоянке в Санкт-Петербурге.
В 2017 году СБУ запретила одиозному политику въезд в Украину. Его внесли в "черный список" на три года из-за высказываний и нарушении правил пересечения государственной границы.
Как известно, Милонов сравнил Украину с Африканской Республикой Габон, после чего назвал ее "Евросомали".
Он также предложил выкупить у Украины половину ее территории.
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