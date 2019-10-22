"Это сифилис!" Одиозный депутат Госдумы в преддверии популярного праздника напугал россиян

Одиозный депутат Государственной Думы России Виталий Милонов сравнил праздник Хэллоуин (он же День Всех Святых) с сифилисом.

Он выступил категорически против того, чтобы отмечать этот день, назвав его совершенно искусственно навязанным русскому человеку, передает Life (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Это вирус, это такой сифилис, который пришел к нам и от которого нужно лечиться. Не нужно заменять сифилис чем-то другим", – заявил Милонов.

Журналисты назвали депутата "одним из самых убежденных противников празднования Хэллоуина в стране".

"Ежегодно в преддверии праздника он организует рейды, круглые столы и пресс-конференции, на которых убеждает россиян отказаться от этой традиции и не приучать к ней своих детей. Парламентарий не теряет надежды, что Хэллоуин можно будет законодательно запретить в России", – отмечается в материале.

Виталий Милонов АиФ

"Хэллоуин – это праздник поклонения темным силам, а российское законодательство предписывает, что эти праздники проводиться не могут, особенно в общественных местах", – считает Милонов.

"Это глупая, заимствованная безмозглыми поклонниками "Макдоналдса" традиция, не имеющая никаких исторических корней в России", – добавил он.

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