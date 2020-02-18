Милонов предложил внести в конституцию России бога, аборты и СССР

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предложил закрепить в преамбуле конституции России запрет на аборты.

Письмо с эти предложением политик направил в комитет, который рассматривает поправки в основной закон РФ, передает РИА Новости.

Так, российский депутат хочет закрепить в преамбуле конституции "право ребенка на специальную охрану и заботу, включая надлежащую правовую защиту, как до, так и после рождения". Данную поправку он считает своим нравственным долгом.

Виталий Милонов

"Человек становится человеком не в момент появления на этот свет, а в момент зарождения жизни. Это не досужее мнение, а строго научный факт. Наш нравственный долг – закрепить данный факт в главном законе нашей страны", – отметил Милонов.

Ранее депутат предложил закрепить в конституции РФ веру в бога и статус РФ как "правопреемницы Российской Империи и Союза Советских Социалистических Республик – победителя в Великой Отечественной войне".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Санкт-Петербурге избили одиозного депутата Государственной Думы России Виталия Милонова.

Ранее Виталий Милонов отказался отвечать на вопрос журналиста, какая у него сексуальная ориентация.

Отметим, что Милонов назвал Украину "Евросомали" и предложил выкупить половину ее территории.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.