Депутат Госдумы – о суррогатном материнстве: заводят детей, как собак, чтобы песик похож мордочкой был

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов оскорбил семьи, которые воспользовались услугами суррогатных матерей, чтобы завести детей.

В эфире российского телеканала НТВ скандальный политик заявил, что таким способом "люди заводят детей, как собак, чтобы песик похож мордочкой на тебя был" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Он также сделал гомофобное заявление, сказав, что одинокий мужчина может воспитывать детей, "а "голубой" не может, потому что он не мужчина".

"Лучше отправим в детдом, правильно, Виталий Валентинович?" – спросил ведущий.

Милонов ответил, что в детских домах якобы "нет свободных детей" и за усыновлением стоят очереди.

В студии началась перепалка, в ходе которой депутат Госдумы предложил запретить "к чертям собачьим" суррогатное материнство в России.

Осторожно, видео снято пропагандистами!

Как сообщал OBOZREVATEL, Виталий Милонов не раз отличался скандальными заявлениями. Ранее он предложил закрепить в преамбуле конституции России запрет на аборты.