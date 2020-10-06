Михалков выдал "настоящих отравителей" Навального

Алексей Титофф Новости России 14:07, 6.10.2020 Обновлено: 14:08, 6.10.2020

Российский актер и режиссер Никита Михалков обвинил мировых лидеров, таких как президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом он рассказал в своем блоге на YouTube. Также в отравлении он обвинил премьер-министра Бориса Джонсона и лидера Франции Эммануэля Макрона.

"Господин Трамп, господин Джонсон, госпожа Меркель, господин Макрон... Вы за что отравили безработного блогера? Что он плохого вам-то сделал? Вы за что его траванули? А почему я так говорю? А потому, что у меня есть основания так говорить!" – высказался Михалков.

В качестве "доказательств" он навел якобы исследование московского НИИ Склифосовского, который не нашел следов "Новичка" в анализах Навального.

Также Михалков упомянул, что президент Трамп выступал за организацию операции по ликвидации президента Сирии Башара Асада.

Как сообщал OBOZREVATEL, Алексей Навальный сказал, что яд "Новичок" мог попасть в его организм через кожу после контакта с личными вещами.

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