Михаил Ефремов пытался откупиться после смертельного ДТП. Видеофакт

Карина Бондаренко Новости России 05:31, 14.07.2020 Обновлено: 06:12, 14.07.2020

Российский актер Михаил Ефремов пытался откупиться после смертельной аварии с его участием в центре Москвы.

Соответствующее видео показали 13 июля в эфире программы "60 минут", его также опубликовала у себя в Telegram Ольга Скабеева (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

На записи видно, как автоинспектор заполняет протокол в отношении Ефремова после столкновения. При этом на фоне слышен голос артиста.

"Давайте я уйду, а потом заплачу вам все деньги", – сказал Ефремов.

Как писал OBOZREVATEL ранее, на российском телевидении обнародовали новое видео смертельного ДТП с актером Михаилом Ефремовым в центре Москвы, снятое с другого ракурса.

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