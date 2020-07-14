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Михаил Ефремов пытался откупиться после смертельного ДТП. Видеофакт

Карина Бондаренко
Новости России
1,5 т.
Михаил Ефремов пытался откупиться после смертельного ДТП

Михаил Ефремов пытался откупиться после смертельного ДТП.

Российский актер Михаил Ефремов пытался откупиться после смертельной аварии с его участием в центре Москвы.

Соответствующее видео показали 13 июля в эфире программы "60 минут", его также опубликовала у себя в Telegram Ольга Скабеева (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

На записи видно, как автоинспектор заполняет протокол в отношении Ефремова после столкновения. При этом на фоне слышен голос артиста.

"Давайте я уйду, а потом заплачу вам все деньги", – сказал Ефремов.

Как писал OBOZREVATEL ранее, на российском телевидении обнародовали новое видео смертельного ДТП с актером Михаилом Ефремовым в центре Москвы, снятое с другого ракурса.

РоссияМосквавзяткаМихаил Ефремов
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