Место падения российского истребителя Су-30 показали с высоты птичьего полета. Видео

В сети выложили видео места падения российского военного истребителя Су-30, который разбился в России 22 сентября во время учений.

Видео места катастрофы с высоты птичьего полета выложил Telegram-канал Life shot. Истребитель упал в лесной массив в Тверской области.

Напомним, ЧП произошло во время отработки ведения воздушного боя. Причиной катастрофы стала ошибочная атака экипажем другого истребителя Су-35.

Самолеты проводили плановый учебно-тренировочный полет. Когда Су-35 вышел на цель, то вместо фотовыстрела ударил из главного калибра.

Среди версий причин катастрофы не исключен самопроизвольный выстрел или ошибку наземных технических служб, которые по неизвестным причинам не отключили оружие.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Тверской области (Россия) во вторник, 22 сентября, разбился военный истребитель Су-30. Катастрофа произошла при совершении планового учебно-тренировочного полета.

Причиной катастрофы военного самолета Су-30 в Тверской области 22 сентября стала ошибочная атака экипажем Су-35.