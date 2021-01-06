"Нас загнали уже намертво в одну команду (с Владимиром Путиным)" - заявил Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия 1". "Намертво" - это, пожалуй, самое точное определение, которое мог бы дать Лукашенко своим взаимоотношениям с российским коллегой.

Возможно, это непроизвольная реакция на неожиданное появление записей, свидетельствующих о том, что в Минске думали об уничтожении белорусских оппозиционеров еще задолго до того, как в Москве планировали отравление Навального. А может быть, это куда более объемная оценка ситуации. Когда-то еще молодой Путин копировал модель авторитарного государства и ренессанса "совка", устроенного Лукашенко в одной из бывших советских республик. Сейчас уже сам Лукашенко все чаще копирует путинскую модель. То, что белорусский режим из режима, лицемерно опиравшегося на поддержку инфантильного населения, окончательно превратился во власть грубой и самоуверенной силы, - это как раз уже путинский, а не лукашенковский почерк.

Разница только в том, что обоим диктаторам совершенно не обязательно уходить из власти вместе. Лукашенко был до Путина и может пережить Путина - любой новый российский правитель, который не избавится от имперских иллюзий, будет стремиться сохранить Беларусь и подчинить Украину. А значит, будет понимать, что Лукашенко - достойный гарант того, что Беларусь так и не станет настоящим независимым государством, останется российским доминионом.

Но и Путин может обойтись без Лукашенко, если найдет достойную замену своему наместнику в Северо-Западном крае. "Намертво" в понимании Путина может означать красиво постоять в почетном карауле и произнести речь о безусловных заслугах умершего диктатора перед Россией и Беларусью. Ну а окончательно присоединит к России то, что вчера считалось Беларусью, какой-нибудь новый правитель, подобранный уже самим Путиным.

Так что "намертво" - это не лично про Лукашенко и Путина, а про модели властвования, которые они олицетворяют и которые могут быть продолжены и без них, если у белорусского общества не возникнет понимания важности собственного суверенитета и национальной идентичности, а российское не выдавит из себя - желательно не по капле - свое имперство. Русский шовинист и белорусский коллаборационист могут породить только нового Путина и нового Лукашенко.