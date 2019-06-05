Мэр города в России упала в лужу в прямом эфире. Видео

Мэр Омска (Россия) Оксана Фадина во время обхода административного округа города после сильного ливня упала в лужу.

Она осматривала ремонт и проходила через грязь. В один момент женщина потеряла равновесие, перепрыгивая через лужу. Падение сняли на видео (чтобы посмотреть, проскролльте страницу до конца).

"Дождя мы не боимся, пришлось и упасть. Но на самом деле эта тема показательная. Во-первых, дорогие омичи, мэр у вас не белоручка, грязи не боится. Во-вторых, есть чему учиться: задала вопрос по придомовым территориям – лужи, грязь, ведется стройка", – прокомментировала Федина, передает ее пресс-служба.

Мэр Омска упала в лужу Скриншот видео

"Ухабы, внутриквартальные проезды заполнены водой. Муниципалитету нужно подумать, потому что эти лужи идут под фундамент", – добавила она.

Также в горадминистрации добавили, что мэр с иронией отнеслась к инциденту, она не пострадала во время падения.

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