Путина напугала катастрофическая ситуация с коронавирусом в России

Новости России 17:39, 13.04.2020 Обновлено: 17:52, 13.04.2020

Обстановка с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону, болезнь у пациентов становится тяжелой.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Как заявил президент РФ Владимир Путин на онлайн-совещании, ближайшие недели во многом станут определяющими для страны (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Владимир Путин

"У нас очень много проблем, нам здесь особо хвастаться нечем и ни к чему", – признал он.

По мнению Путина, рост числа зараженных коронавирусом в некоторых регионах России является результатом разгильдяйства местных чиновников.

"Я еще раз хочу обратить на это внимание: если не будет что-то вовремя доделано (по борьбе с COVID-19), буду рассматривать это как преступную халатность. Со всеми вытекающими последствиями. Не только административного характера", – предупредил он.

Просмотреть интерактивный контент на obozrevatel.comПросмотреть интерактивный контент на obozrevatel.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в России всего за сутки количество случаев заражения коронавирусом увеличилось на 2558, в результате чего страна побила очередной антирейтинг по инфицированию COVID-19.

Глава РПЦ патриарх Кирилл назвал коронавирус "божественным промыслом", который призван разрушить идеалы потребительского общества.

Комментировать
Новости России

Смотрите также

"Украина может вернуть не только Крым и Донбасс!" Турчинов напророчил России судьбу СССР

Наемники Путина подло ударили по ВСУ на Донбассе: есть потери

На Ривненщине поджигатели сухостоя уничтожили половину монастыря. Жуткие фото

Коронавирус "взялся" за Францию: скончались более 14 тысяч человек

В разгар пандемии коронавируса священник в Днепре причащал верующих из одной ложки. Видео