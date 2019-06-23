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Меньше, чем у Медведева? Путин попался на манипуляциях с сантиметрами

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Интернет-пользователей озадачили кадры президента России Владимира Путина, сделанные в разное время.

Так, украинский политолог Александр Голобуцкий подметил манипуляции с сантиметрами роста главы РФ. Об этом он написал в своем Telegram.

В начале политолог продемонстрировал фото Путина и Медведева на "параде в честь 22 июня", где с легкостью можно увидеть, что президент ниже премьера России.

"А по официальной же версии Путин на целых 7 см выше Медведева! Упс", — подчеркнул Голубицкий.

Путин и Медведев на "параде в честь 22 июня"

Путин и Медведев на "параде в честь 22 июня"

t.me/allgolobutsky

Затем блогер разместил еще один снимок, на котором Путин выглядит выше замгендиректора ТВ "Россия" Сергея Брилева, рост которого равняется 172-м сантиметрам.

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"Легким движением руки": еще с утра Путин на параде был ниже 163-сантиметрового Медведева, а днем он уже выше 172-сантиметрового замгендиректора ТВ "Россия" Сергея Брилева. Ловкость рук техников с подпорками и никакого мошенства!" — подметил Алексей Голубицкий.

Владимир Путин и Сергей Брилев

Владимир Путин и Сергей Брилев

t.me/allgolobutsky

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее блогер подметил странный нюанс во внешности Путина. Деталь была замечен во время возложения венка к памятнику советским воинам в Вене.

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Персоны
Владимир ПутинДмитрий Медведев
Место
Россия
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Животные ...а вы без путина 10 минут...проживете?
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Так это не новость)))))Путин самый мелкий президент в мире он даже ниже китайского))))вот карлик и хочет казаться больше)))))))))
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Артеллерист Моня, животное а зе какой длины ?
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