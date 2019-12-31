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31 декабря • обновлено в 21:51
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"Захотелось скатиться с горки": в России раскритиковали "новогоднюю выходку" Медведева

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В канун Нового года на дачу премьер-министра России Дмитрия Медведева в городе Плес Ивановской области завезли снег.

Об этом 30 декабря на странице в Instagram сообщил российский оппозиционер Алексей Навальный. Он опубликовал фото жилища политика, сфотографированного с другого берега реки Волги.

Как подчеркнул оппозиционер, снег на участок завезли за счет россиян.

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Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев

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"В средней полосе России со снегом напряженка. Тепло. Снега нет в Москве. Снега нет во всей Ивановской области. Снега нет в Плесе. А вот на даче Дмитрия Анатольевича Медведева в этом самом Плесе снег есть!" – возмутился Навальный.

"Купили снега, привезли и аккуратно засыпали горнолыжный склон и прилегающую к нему территорию. Ну захотелось премьер-министру России пару раз скатиться с горки, разве нам сложно сделать для него маленькое новогоднее чудо? А оплатил это кто? Правильно – вы", – написал он.

Навальный добавил, что именно эту дачу Медведева показывали в фильме "Он вам не Димон".

"Царю снег завезли на дачу... Холопы свирепствуют, что не делится", – отреагировал на новость офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") в своем Telegram-канале.

Это дача Дмитрия Медведева на Волге, сфотографированная с другого берега реки. Но не спешите говорить: ну и чего? Ты ж нам детально показал её в "Он вам не Димон". ⠀ Тут офигенная деталь. Снег видите? А на соседних участках снег есть? То-то и оно. ⠀ В средней полосе России со снегом напряжёнка. Тепло. Снега нет в Москве. Снега нет во всей Ивановской области. Снега нет в городе Плёсе. А вот на даче Дмитрия Анатольевича Медведева в этом самом Плёсе, снег есть! ⠀ Купили снега, привезли и аккуратно засыпали горнолыжный склон и прилегающую к нему территорию. Ну захотелось премьер-министру России пару раз скатиться с горки, разве нам сложно сделать для него маленькое новогоднее чудо? ⠀ А оплатил это кто? Правильно - вы. Так что, если у вас нет денег, то держитесь от мысли, что как минимум одной семье в России вы подарили красивый праздник и обеспечили прекрасное новогоднее настроение.

Публикация от Алексей Навальный (@navalny)

Как писал OBOZREVATEL, недавно премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что все вопросы по газу с Украиной были урегулированы на условиях, "устраивающих все стороны".

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Тема
Новый год
Персоны
Алексей Навальный Дмитрий Медведев
Место
Россия Иваново
Теги
Новый Год-2020 скандалы Новости России фотографии
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