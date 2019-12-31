"Захотелось скатиться с горки": в России раскритиковали "новогоднюю выходку" Медведева

В канун Нового года на дачу премьер-министра России Дмитрия Медведева в городе Плес Ивановской области завезли снег.
Об этом 30 декабря на странице в Instagram сообщил российский оппозиционер Алексей Навальный. Он опубликовал фото жилища политика, сфотографированного с другого берега реки Волги.
Как подчеркнул оппозиционер, снег на участок завезли за счет россиян.
Дмитрий Медведев
Коллаж
"В средней полосе России со снегом напряженка. Тепло. Снега нет в Москве. Снега нет во всей Ивановской области. Снега нет в Плесе. А вот на даче Дмитрия Анатольевича Медведева в этом самом Плесе снег есть!" – возмутился Навальный.
"Купили снега, привезли и аккуратно засыпали горнолыжный склон и прилегающую к нему территорию. Ну захотелось премьер-министру России пару раз скатиться с горки, разве нам сложно сделать для него маленькое новогоднее чудо? А оплатил это кто? Правильно – вы", – написал он.
Навальный добавил, что именно эту дачу Медведева показывали в фильме "Он вам не Димон".
"Царю снег завезли на дачу... Холопы свирепствуют, что не делится", – отреагировал на новость офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") в своем Telegram-канале.
Это дача Дмитрия Медведева на Волге, сфотографированная с другого берега реки. Но не спешите говорить: ну и чего? Ты ж нам детально показал её в "Он вам не Димон". ⠀ Тут офигенная деталь. Снег видите? А на соседних участках снег есть? То-то и оно. ⠀ В средней полосе России со снегом напряжёнка. Тепло. Снега нет в Москве. Снега нет во всей Ивановской области. Снега нет в городе Плёсе. А вот на даче Дмитрия Анатольевича Медведева в этом самом Плёсе, снег есть! ⠀ Купили снега, привезли и аккуратно засыпали горнолыжный склон и прилегающую к нему территорию. Ну захотелось премьер-министру России пару раз скатиться с горки, разве нам сложно сделать для него маленькое новогоднее чудо? ⠀ А оплатил это кто? Правильно - вы. Так что, если у вас нет денег, то держитесь от мысли, что как минимум одной семье в России вы подарили красивый праздник и обеспечили прекрасное новогоднее настроение.
Как писал OBOZREVATEL, недавно премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что все вопросы по газу с Украиной были урегулированы на условиях, "устраивающих все стороны".
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