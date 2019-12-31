"Захотелось скатиться с горки": в России раскритиковали "новогоднюю выходку" Медведева

В канун Нового года на дачу премьер-министра России Дмитрия Медведева в городе Плес Ивановской области завезли снег.

Об этом 30 декабря на странице в Instagram сообщил российский оппозиционер Алексей Навальный. Он опубликовал фото жилища политика, сфотографированного с другого берега реки Волги.

Как подчеркнул оппозиционер, снег на участок завезли за счет россиян.

Дмитрий Медведев Коллаж

"В средней полосе России со снегом напряженка. Тепло. Снега нет в Москве. Снега нет во всей Ивановской области. Снега нет в Плесе. А вот на даче Дмитрия Анатольевича Медведева в этом самом Плесе снег есть!" – возмутился Навальный.

"Купили снега, привезли и аккуратно засыпали горнолыжный склон и прилегающую к нему территорию. Ну захотелось премьер-министру России пару раз скатиться с горки, разве нам сложно сделать для него маленькое новогоднее чудо? А оплатил это кто? Правильно – вы", – написал он.

Навальный добавил, что именно эту дачу Медведева показывали в фильме "Он вам не Димон".

"Царю снег завезли на дачу... Холопы свирепствуют, что не делится", – отреагировал на новость офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") в своем Telegram-канале.

Как писал OBOZREVATEL, недавно премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что все вопросы по газу с Украиной были урегулированы на условиях, "устраивающих все стороны".

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