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16 января • обновлено в 11:35
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Медведева погубил снег: россияне нашли причину перестановок в Кремле

1.1т
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О решении Дмитрия Медведева уйти с поста премьер-министра России в политических кругах страны стало известно еще накануне Нового года.

По этой причине он не участвовал в работе над посланием главы РФ Владимира Путина и не знал о содержании его политической части. Об этом пишет Telegram-канал "Шулика", ссылаясь на источники во власти.

По их словам, многие заметили отсутствие Медведева на итоговом совещании, как и присутствие на нем Михаила Мишустина, которого президент РФ предложил утвердить на пост нового премьера, и мера Москвы Сергея Собянина. Но объяснение этому нашли только одно.

Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев

mk.ru

А именно появившееся в сети перед самым Новым годом фото завезенного под резиденцию Медведева в Плесе снега, чтобы он катался там на лыжах.

"Хронологически это могло стать последней каплей, потому что фотографию продвигали весьма лояльные Кремлю ресурсы, более того, они были первыми", – говорится в сообщении.

На дачу Медведева специально завезли снег

На дачу Медведева специально завезли снег

instagram.com/navalny

При этом авторы подчеркнули, что несмотря на уход из высокой должности, никакие резиденции и "домики для уточек" у Медведева не отберут. Поскольку те не являются государственными.

"И пользуется ими он не как премьер, а как частное лицо, как друг руководства фондов, которые владеют этой недвижимостью", – добавили авторы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию 15 января ушел в отставку.

  • Выяснилось, что премьер России Дмитрий Медведев, который объявил об отставке, прорабатывал для России реформу политической системы по аналогии с США, которая якобы отличалась от взглядов главы Кремля Владимира Путина.

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Автор
Дина Баронова
Персона
Дмитрий Медведев
Место
Россия
Теги
правительство Новости России
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