Медведев признался, в каких отношениях остался с Путиным после отставки

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал о своих отношениях с президентом России Владимиром Путиным после увольнения с поста премьер-министра.

Бывший глава правительства России дал интервью KP.RU. Он заверил, что его отношения с Владимиром Путиным "по-прежнему добрые товарищеские".

По словам Медведева, поскольку он сейчас занимает должность заместителя Путина и отвечает за функционирование Совета Безопасности, то имеет возможность регулярно общаться с первым лицом в различных форматах.

"Обсуждаем самые разные вопросы в сфере безопасности, в узком смысле слова, и экономические вопросы, и социальные", – пояснил Медведев.

Он добавил, что периодически обращается к президенту и как председатель крупнейшей партии – "Единой России". Он готовил предложения для президента по поддержке экономики, социальной сферы, а также по некоторым вопросам труда и занятости.

"Так что все в порядке. Все хорошо", – резюмировал зампред Совбеза

Как сообщал OBOZREVATEL, политолог Станислав Белковский предположил, что алкогольная зависимость бывшего премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева стала одной из причин его отставки.