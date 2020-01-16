Бывший российский премьер-министр Дмитрий Медведев получил новую должность заместителя председателя Совета безопасности РФ.

Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

"Назначить Медведева Дмитрия Анатольевича Заместителем Председателя Совета Безопасности Российской Федерации, освободив его от исполнения обязанностей Председателя Правительства Российской Федерации", – говорится в тексте документа.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания, то есть с 16 января 2020 года.

Указ Путина Скриншот

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