Бывший российский премьер-министр Дмитрий Медведев получил новую должность заместителя председателя Совета безопасности РФ.
Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.
"Назначить Медведева Дмитрия Анатольевича Заместителем Председателя Совета Безопасности Российской Федерации, освободив его от исполнения обязанностей Председателя Правительства Российской Федерации", – говорится в тексте документа.
Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания, то есть с 16 января 2020 года.
Указ Путина
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