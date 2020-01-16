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16 января • обновлено в 15:48
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Медведев получил новую должность

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Бывший российский премьер-министр Дмитрий Медведев получил новую должность заместителя председателя Совета безопасности РФ.

Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

"Назначить Медведева Дмитрия Анатольевича Заместителем Председателя Совета Безопасности Российской Федерации, освободив его от исполнения обязанностей Председателя Правительства Российской Федерации", – говорится в тексте документа.

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Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания, то есть с 16 января 2020 года.

Указ Путина

Указ Путина

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Дмитрий Медведев заявил об отставке после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Президент собрался предложить ему должность замглавы Совбеза РФ.

  • Министры застыли на месте, услышав о роспуске Кабмина.

  • Сеть отреагировала на внезапную отставку Медведева

  • Новым премьер-министром России стал бывший глава Федеральной налоговой службы России Михаил Мишустин.

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Автор
Тимур Григоренко
Персоны
Владимир Путин Дмитрий Медведев
Место
Россия
Тег
Новости России
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Димона хоть разбудили, или просто, тихонечко перенесли в другой кабинет ?
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фил филька
фил филька
на обосе быстрее чем в россми выскакивают новости. что упороши не можете без рассеюшки-матушки жить?))
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
фил филька, скачут высоко - видят талеко ...
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